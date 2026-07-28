تنس - إقامة بطولة "Six Kings Slam" ضمن موسم الرياض

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 22:06

كتب : FilGoal

بطولة "Six Kings Slam" ضمن فعاليات موسم الرياض 2026

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية (GEA)، إقامة بطولة "Six Kings Slam" ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، وذلك في 21 و22 و24 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين.

وتشهد البطولة مشاركة ستة من أبرز نجوم التنس العالمي، يتقدمهم الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب النسختين السابقتين، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، والأمريكي تايلور فريتز، فيما تشهد النسخة الثالثة الظهور الأول للأسترالي أليكس دي مينور في البطولة.

وستُنقل منافسات البطولة عالميًا عبر منصة Netflix، لتصل إلى جمهور واسع حول العالم، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز بطولات التنس التي تجمع نخبة اللاعبين.

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وقال الإسباني كارلوس ألكاراز: "يسعدني العودة إلى الرياض للمشاركة في نسخة جديدة من بطولة Six Kings Slam. الأجواء دائمًا استثنائية، ومن دواعي فخري أن أكون جزءًا من هذا الحدث الفريد إلى جانب نخبة من أفضل لاعبي العالم".

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وقال الإيطالي يانيك سينر: "أنا سعيد بالعودة إلى الرياض للدفاع عن لقبي في Six Kings Slam مرة أخرى. إنها بطولة رائعة تتميز بأجواء مميزة، وأتطلع بشغف لخوض المنافسات في أكتوبر المقبل".

وقال الصربي نوفاك ديوكوفيتش: "لطالما حظيت باستقبال رائع في الرياض، ويسعدني العودة إليها مرة أخرى. لقد أصبحت بطولة Six Kings Slam حدثًا مميزًا على أجندة التنس العالمية، وأتطلع للمنافسة أمام الجماهير في أكتوبر المقبل".

وقال الأمريكي تايلور فريتز: "أتطلع إلى العودة للمشاركة في Six Kings Slam بعد تجربة رائعة في العام الماضي. إنها بطولة استثنائية، ويسعدني أن أتنافس مجددًا أمام أفضل لاعبي العالم في الرياض".

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وقال الألماني ألكسندر زفيريف: "من الرائع العودة إلى الرياض للمشاركة في نسخة جديدة من Six Kings Slam. تواصل البطولة نموها عامًا بعد عام، وأنا متحمس لأن أكون جزءًا من نسخة جديدة مميزة".

وقال الأسترالي أليكس دي مينور: "أنا متحمس للغاية لخوض أول مشاركة لي في Six Kings Slam هذا العام. لقد سمعت الكثير عن هذه البطولة، وأتطلع إلى التعرف على أجوائها والمنافسة في الرياض للمرة الأولى".

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وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز في كل مواجهة إلى الدور التالي حتى المباراة النهائية، مع إقامة مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع. كما سيحتضن موقع البطولة منطقة للمشجعين تقدم مجموعة من التجارب والأنشطة المصاحبة، بما يعزز تجربة الزوار طوال أيام الحدث.

وقد أُعلن عن بطولة "Six Kings Slam" لأول مرة في عام 2024، وأُقيمت منها حتى الآن نسختان، حيث نجح الإيطالي يانيك سينر في الفوز بلقبيهما، بينما استقطبت البطولة نخبة من أبرز نجوم التنس العالمي، وقدمت مواجهات استثنائية بين كبار المصنفين، ما أسهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز بطولات التنس على الساحة الدولية.

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وتأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية العالمية التي يستضيفها موسم الرياض، والتي عززت مكانة المملكة كوجهة رائدة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية الدولية، من خلال تنظيم منافسات تجمع نخبة الرياضيين في مختلف الألعاب، وتقديم تجارب متكاملة للجماهير والزوار من داخل المملكة وخارجها.

تنس موسم الرياض
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