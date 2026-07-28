"من أكثر الصفقات تعقيدا".. سلافيا براج التشيكي يعلن ضم إبراهيم النجعاوي

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

إبراهيم النجعاوي - سلافيا براج التشيكي

أعلن نادي سلافيا براج التشيكي، ضم إبراهيم النجعاوي لاعب النادي الإسماعيلي، لمدة 4 مواسم.

وكشف سلافيا براج عن مشاركة النجعاوي صاحب الـ 17 عاما، مع فريق الرديف.

وأوضح النادي التشيكي أن العقد سيتم تفعيله بدءًا من 23 أغسطس بعد إتمامه 18 عاما.

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ويمتد عقد النجعاوي مع سلافيا براج حتى 30 يونيو 2030.

وشارك النجعاوي رفقة منتخب مصر في مباراتين بكأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

كما لعب 4 مباريات في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة الذي أقيم في قطر العام الماضي.

وعلم FilGoal.com أن سلافيا براج أرسل قيمة الصفقة لضم إبراهيم النجعاوي، مقابل 350 ألف دولار.

كما تضمن الاتفاق حصول الإسماعيلي على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلاً 15 %، حسبما علم FilGoal.com

وعن ضم النجعاوي، قال جاكوب ماريش المدير الرياضي في سلافيا براج: "نتابع إبراهيم منذ بطولة كأس الأمم الأفريقية العام الماضي، حيث لفت أنظارنا لأول مرة، ثم تابعناه في الدوري المصري وفي كأس العالم تحت 17 سنة، إنه لاعب يناسب تمامًا."

وعدّد ماريش مميزات النجعاوي "رؤيتنا طويلة الأمد، يتميز النجعاوي بسرعة فائقة، ولياقة بدنية ممتازة، وقدرة عالية على القفز، ومهارات حركية رائعة."

وتابع "كما يجيد التمرير العرضي حتى في السرعات العالية، ويُظهر جميع مقومات الجناح العصري على أرض الملعب، وبإمكانه اللعب كظهير أو جناح."

وأكمل "نعتقد أنه سيندمج تدريجيًا في صفوفنا، لا سيما من خلال الفريق الرديف، أو سينضم إلى فريق الشباب تحت 20 سنة. نرغب في العمل معه بصبر، وتطوير إمكانياته، ونؤمن بأنه سيكون من بين اللاعبين الشباب الموهوبين الذين سيساهمون في بناء مستقبل نادينا."

وأضاف "لقد كانت واحدة من أكثر الصفقات تعقيدًا التي نفذناها على الإطلاق في هذه الفئة، أنا على يقين أنه لولا خبرتنا في الصفقات السابقة والدعم القوي من النادي بأكمله، لما تمكنا من إتمام مثل هذه الصفقة."

وشارك النجعاوي في 18 مباراة الموسم الماضي مع الإسماعيلي في الدوري.

سلافيا براج إبراهيم النجعاوي الإسماعيلي
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