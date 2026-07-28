أمم إفريقيا للسيدات - راشيل ناتشولا.. عداءة زامبيا تسجل الهدف الأول في شباك مصر

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 21:21

كتب : FilGoal

راشيل ناتشولا - زامبيا

تقدم منتخب زامبيا أمام مصر بهدف نظيف في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة في المغرب.

سجل هدف منتخب زامبيا اللاعبة راشيل ناتشولا من ضربة جزاء في الدقيقة 25.

راشيل ناتشولا صاحبة هدف زامبيا بدأت مسيرتها الرياضية كعداءة.

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وشاركت ناتشولا في أولمبياد بكين 2008 في سباق 400 متر، ونجحت في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وبعد نهاية مسيرتها مع العدو، انتقلت راشيل ناتشولا للعب كرة القدم.

وبدأت مسيرتها الكروية عام 2014، وشاركت لأول مرة مع منتخب زامبيا عام 2017.

ومثلت زامبيا في أولمبياد 2024 مع منتخب زامبيا للسيدات لكرة القدم، قبل الخروج من دور المجموعات.

وقالت ناتشولا قبيل مشاركتها في الأولمبياد: "عندما يغلق باب، يفتح آخر، فلا تبقِ عينيك على الباب المغلق، بإمكاننا أيضاً اكتشاف موهبة أخرى وتطويرها".

وتشارك ناتشولا صاحبة الـ 40 عاما، في كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

ويتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر وزامبيا، منتخبي نيجيريا البطل التاريخي للبطولة بـ 10 ألقاب، ومالاوي.

ويشارك منتخب مصر للسيدات في كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في التاريخ، والأولى من 10 سنوات.

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