سلة – منتخب الناشئين يتأهل لنهائيات أفروباسكت بالفوز على جنوب السودان

حجز منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 عامًا، بقيادة المدير الفني رفيق يوسف، مقعده في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الأفروباسكت، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب جنوب السودان بنتيجة 77-55، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي، على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائي التصفيات، كما حسم رسميًا تأهله إلى نهائيات بطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، مستفيدًا من النظام الجديد الذي يمنح بطاقتي تأهل لصاحبي المركزين الأول والثاني.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث أنهى الربع الأول متقدمًا بنتيجة 20-14، قبل أن يوسع الفارق في الربع الثاني إلى 39-28.

وواصل الفراعنة تفوقهم في النصف الثاني من المباراة، لينتهي الربع الثالث بنتيجة 55-40، قبل أن يحسموا المواجهة في الربع الأخير بنتيجة 77-55، مؤكدين جدارتهم بالتأهل إلى النهائي.

وكان طارق سعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير التصفيات، قد أعلن اعتماد تعديل على نظام التأهل، يقضي بزيادة عدد المنتخبات المتأهلة من المنطقة الخامسة إلى نهائيات الأفروباسكت، لتصبح بطاقتين بدلًا من بطاقة واحدة، بما يضمن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في منافسات الناشئين والناشئات.

ويضم منتخب مصر في البطولة كلً من: رامي مجدي، بيجاد مصطفى، مصطفى تامر، زين الدين أحمد، عمر إيهاب، محمد دياب، بلال صهيب، سيف حماد، أسعد قيدار، حسين يوسف، محمد غندور، وأحمد أسامة.

ويتكون الجهاز الفني من رفيق يوسف مديرًا فنيًا، وإسلام كيلاني مدربًا عامًا، وسيف صابر مدربًا، وماجد عباس محلل أداء، ومحمد مسعد مسؤولًا للاستشفاء، ومصطفى محسن إداريًا.