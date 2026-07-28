انتهت في أمم إفريقيا للسيدات - زامبيا (6)-(0) مصر

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 20:09

كتب : FilGoal

منة طارق - منتخب مصر للسيدات كرة قدم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر أمام زامبيا في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة في المغرب.

ويشارك منتخب مصر للسيدات في كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في التاريخ، والأولى من 10 سنوات.

واختار محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات البدء بالتشكيل التالي:

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مها الدمرداش - نورا خالد - ثريا أشرف - نادين غازي - أميرة محمد - كريستينا سلامة - حبيبة عصام - ياسمين عبدالعزيز - دانا كريم - مهيرة علي - ليلى إدريس

ويتواجد في المجموعة منتخبي نيجيريا البطل التاريخي للبطولة بـ 10 ألقاب، ومالاوي.

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نهاية المباراة بفوز زامبيا 6-0

ق 90+6: جول.. الهدف السادس لزامبيا عن طريق باربارا باندا التي دونت رابع أهدافها الشخصية في المباراة.

ق 90+3: جول.. إيمرس فيري تسجل الهدف الخامس لزامبيا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك

ق 87: جول.. الهدف الرابع لمنتخب زامبيا عن طريق باربارا باندا.

ق 76: تبديل رابع لمنتخب مصر بنزول إيمان قاسم بدلا من كريستين سلامة.

ق 62: جول.. الهدف الثالث لزامبيا عن طريق باربارا باندا برأسية في الشباك.

ق 60: جول.. الهدف الثاني لزامبيا عن طريق باربارا باندا من ضربة جزاء.

ق 59: ضربة جزاء لصالح زامبيا بسبب لمسة يد ضد أميرة محمد.

ق 58: الحكمة تعود لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء بسبب لمسة يد ضد لاعبة مصر أمير محمد

تبديلان لمنتخب مصر مع بداية الشوط الثاني بنزول منة طارق، وسارة عصام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم زامبيا 1-0

ق 32: تبديل أول لمنتخب مصر بنزول ليا خيري بدلا من ثريا إبراهيم المصابة

ق 30: سقوط جديد لحارسة مصر مها الدمرداش متأثرة بإصابتها في الركبة مع بداية المباراة.

ق 26: إصابة ثريا إيراهيم لاعبة منتخب مصر لتخرج باكية على نقالة.

ق 25: جول.. الهدف الأول لمنتخب زامبيا من ضربة جزاء عن طريق راشيل ناتشولا .

ق 23: ضربة جزاء لصالح زامبيا بعد جذب أميرة محمد مدافعة منتخب مصر لـ باربارا من القميص داخل منطقة الجزاء.

ق 16: مها الدمرداش حارسة مصر تتألق وتنجح في التصدي لكرة أمام باربارا نجمة زامبيا، قبل أن تتصدم بها اللاعبة لتسقط الدمرداش أرضا لمعاناتها من الإصابة.

ق 10: باربارا باندا تنطلق من الجانب الأيمن لتلعب كرة عرضية ولكن الدمرداش تتصدى.

ق 8: مها الدمرداش حارسة منتخب مصر تتصدى لانفراد أمام لاعبة زامبيا باربارا باندا

بداية المباراة

بطولة إفريقيا للسيدات منتخب السيدات
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