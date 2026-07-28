خبر في الجول - إسلام عبد اللاه إلى الاتحاد السكندري معارا من زد

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 17:28

كتب : عمرو نبيل

إسلام عبد اللاه - الاتحاد السكندري

أتم نادي الاتحاد السكندري صفقة التعاقد مع إسلام عبد اللاه مدافع زد.

ويواصل الاتحاد تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد تحت قيادة حمزة الجمل.

وحسبما علم FilGoal.com، وقع إسلام عبد اللاه على عقود انضمامه لنادي الاتحاد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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ووقع مدافع زد في حضور محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد، وبلال خميس ممثل اللاعب.

وعاد عبد اللاه مؤخرا إلى زد بعد فترة إعارة لنادي المقاولون العرب.

وضم الاتحاد السكندري هذا الموسم ميدو مصطفى من سموحة، ومحمد فخري من فاركو، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت.

كما ضم زعيم الثغر مؤمن عوض ظهير أيمن حرس الحدود، ومعتز محمد مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد حمدي من الزمالك، وأحمد العربي من غزل المحلة.

إسلام عبد اللاه الاتحاد السكندري
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