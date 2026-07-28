قبل احترافه في التشيك.. إبراهيم النجعاوي يوجه رسالة وداعية للإسماعيلي

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 17:17

كتب : FilGoal

إبراهيم النجعاوي

وجه إبراهيم النجعاوي لاعب منتخب مصر للشباب رسالة وداعية لناديه الإسماعيلي قبل الاحتراف في سلافيا براج التشيكي.

قبل أيام، أتم نادي الإسماعيلي اتفاقه مع سلافيا براج، لانتقال إبراهيم النجعاوي إلى بطل الدوري التشيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتواجد اللاعب البالغ من العمر 17 عاما بالتشيك منذ عدة أيام، ينتظر أن يعلن النادي الصفقة رسميا.

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وجاءت رسالة النجعاوي عبر حسابه بإنستجرام على النحو التالي:

قبل كل شيء، الحمد لله دائمًا وأبدًا، والحمد لله على كل شيء.

أود أن أتوجه بالشكر إلى النادي الإسماعيلي على كل ما قدمه لي، كما أتقدم بخالص الشكر إلى جماهير النادي الإسماعيلي العظيمة، فهذا النادي هو بيتي الذي نشأت وتربيت بين جدرانه منذ صغري.

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كما أتوجه بالشكر إلى زملائي وجميع المدربين الذين ساعدوني ووصلوا بي إلى ما أنا عليه اليوم. شكرًا لكم جميعًا.

ربما خضت تجربتي مع النادي الإسماعيلي في أصعب فتراته، لكنني لم أبخل يومًا بأي جهد، ولم أدخر نقطة عرق واحدة من أجل هذا الكيان.

شكرًا للنادي الإسماعيلي

وعلم FilGoal.com أن سلافيا براج أرسل قيمة الصفقة لضم إبراهيم النجعاوي، مقابل 350 ألف دولار.

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كما تضمن الاتفاق حصول الإسماعيلي على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلاً 15 %، حسبما علم FilGoal.com

وسيتم النجعاوي 18 عاما، شهر أغسطس المقبل.

وكان الإسماعيلي طلب الحصول على 400 ألف دولار نظير الاستغناء عن اللاعب، قبل أن يتوصل الطرفان إلى قيمة 350 ألف دولار.

إبراهيم النجعاوي من ناشئي الإسماعيلي، ويشارك مع الإسماعيلي منذ الموسم الماضي بعد تصعيده للفريق الأول

وشارك ناشئ الإسماعيلي الموسم الماضي في 25 مباراة بكافة البطولات، بواقع 18 مباراة في الدوري، و6 مباريات في كأس الرابطة، ومباراة في كأس مصر.

وشارك النجعاوي في كأس العالم للشباب تحت 17 العام الماضي، مع منتخب مصر وأسهم في وصوله لدور الـ 32 من البطولة.

ويلعب النجعاوي في مركز الجناح الأيمن.

وودع سلافيا براج مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد حلوله في المركز الـ34.

وتوج فريق سلافيا براج بلقب الدوري التشيكي، ويستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

سلافيا براج إبراهيم النجعاوي
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