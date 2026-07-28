مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة عرض الفيحاء لمروان عطية

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

مروان عطية

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقه إرسال نادي الفيحاء السعودي عرضا للتعاقد مع مروان عطية لاعب الفريق.

وأشارت تقارير إلى إرسال الفيحاء عرضا رسميا لضم مروان عطية مقابل 2.5 مليون دولار.

وقال مصدر من الأهلي لـFIlGoal.com :"لم تصلنا أي عروض من الفيحاء السعودي لضم مروان عطية، كما يتردد".

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وارتبط عطية مؤخرا بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وجود مروان عطية، والنيجيري رافائيل أونيديكا ضمن خيارات نادي اتحاد جدة.

وذكرت الصحيفة ذاتها في وقت سابق أن إدارة الاتحاد تدرس التعاقد مع مروان عطية وإمام عاشور، وأنها تنتظر حسم الملف الفني من قبل الألماني ينز فيسينج مدرب الفريق، قبل اتخاذ أي خطوات رسمية تجاه التفاوض رسميا مع الأهلي.

وتألق الثنائي في صفوف منتخب مصر خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وظهر مروان عطية البالغ 27 عامًا في 250 مباراة خلال مسيرته، سجَّل خلالها أربعة أهداف وصنع 11.

ويرتبط مروان بعقد مع الأهلي حتى صيف 2029.

الأهلي مروان عطية الفيحاء السعودي
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