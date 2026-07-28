صفقة الأهلي الجديدة .. منصف بقرار "جوهرة البلقان" الذي بدأ من دوري الهواة

منصف بقرار بدأ مسيرته من ملاعب الهواة في مدينة صالح باي، قبل أن ينتقل بين عدة محطات داخل الجزائر وخارجها بحثًا عن إثبات نفسه في عالم كرة القدم.

منصف بقرار النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي، اليوم الثلاثاء ضم منصف بقرار بشكل رسمي لمدة 3 سنوات قادما من دينامو زغرب الكرواتي.

بقرار مع مولودية العلمة ووفاق سطيف، ثم انتقل إلى الدوري الكرواتي عبر بوابة إسترا، قبل أن يخوض تجربة في الدوري الأمريكي مع نيويورك سيتي، ويعود بعدها إلى دينامو زغرب الذي قدم معه أفضل أرقامه حتى الآن.

وبعد هذه الرحلة، أصبح بقرار لاعبًا جديدًا في صفوف الأهلي، في خطوة تمثل تحديًا جديدًا للمهاجم الجزائري، الذي يسعى لمواصلة تطوره وإثبات قدرته على تقديم الإضافة مع الأحمر.

ويستعرض Filgoal.com خلال التقرير التالي، قصة منصف بقرار نجم الأهلي الجديد، في صفقة يأمل من خلالها الأحمر في تدعيم هجومه بالشكل الأمثل.

ولد منصف بقرار عام 2001 في مدينة صالح باي، نشأ بقرار داخل عائلة رياضية، حيث كان جميع إخوته مرتبطين بكرة القدم قبل أن ينضم إلى فريق أمل شباب صالح باي، النادي الذي قضى بين جدرانه 7 سنوات كاملة.

تحت قيادة مدربه الأول محمد شودر، بدأ بقرار خطواته الأولى في عالم الساحرة المستديرة، حيث ساهم المدرب في اكتشاف موهبته.

ورغم أن العديد من زملائه في صالح باي كانوا يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة، فإن الفارق بالنسبة لبقرار كان في الالتزام والتضحية، حيث كان يقطع مسافات طويلة من أجل حضور التدريبات، ويتحمل صعوبات التنقل والدراسة في سبيل تطوير نفسه.

نقطة التحول

في عام 2017، انتقل منصف بقرار إلى مولودية العلمة، بعدما لفت الأنظار خلال إحدى المباريات.

ولم تكن التجربة سهلة في البداية، فاللاعب الشاب واجه العديد من التحديات، أبرزها عدم امتلاكه مكانًا للإقامة، إلى جانب محاولته التوفيق بين الدراسة ومتطلبات كرة القدم، بالإضافة إلى قلق عائلته الدائم عليه.

ولعبت إدارة مولودية العلمة دورًا مهمًا في توفير الظروف المناسبة له، وساعدته على التركيز بشكل كامل على كرة القدم.

تألق بقرار مع مولودية العلمة خلال موسم واحد فقط لكنه لم يمر مرور الكرام، خاصة بعد تسجيله هدفًا في شباك وفاق سطيف، وهو الهدف الذي فتح له باب الانتقال إلى النادي الذي كان يحلم بارتداء قميصه منذ الطفولة.

موسم واحد صنع انتقل بقرار إلى وفاق سطيف وهو في سن 18 عامًا، وبدأ مع فريق الشباب قبل أن يحصل على فرصة مع الفريق الرديف، وتألق اللاعب رغم رغم وجود بعض الصعوبات المتعلقة بالإمكانات وظروف التدريبات.

وهناك وجد مجموعة من اللاعبين الذين أصبحوا لاحقًا أسماء بارزة، مثل محمد الأمين عمورة لاعب منتخب الجزائر، أحمد قندوسي لاعب الأهلي السابق، وعبد الرحيم دغموم لاعب المصري الحالي، في جيل وصف بأنه من أفضل الأجيال التي خرجت من النادي.

وتحت قيادة المدرب سفيان دوار، تطور مستوى بقرار بشكل كبير، بعدما حصل على الثقة والدعم.

سأرحل إلى الغريم

رغم بدايته القوية مع وفاق سطيف، شهدت مسيرة بقرار أزمة كبيرة عندما قرر الانتقال إلى مولودية الجزائر رفقة عدد من زملائه.

سبب الرحيل كان مرتبطًا بغياب عقد احترافي واضح مع وفاق سطيف، وهو الأمر الذي تسبب في شعوره بعدم التقدير، خاصة بعدما وجد اهتمامًا أكبر من جانب مولودية الجزائر.

انتقل اللاعب بالفعل إلى صفوف مولودية الجزائر، لكن الصفقة لم تكتمل، ليقضي عدة أشهر بعيدًا عن المشاركة الرسمية.

وخلال تلك الفترة، لم يستسلم بقرار، بل واصل التدريبات بشكل يومي وخاض مباريات ودية باستمرار للحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية، بدعم من الجهاز الفني في مولودية الجزائر، رغم أنه لم يكن يتقاضى أي راتب.

وبعد صلاة الاستخارة بحسب ما قال، اتخذ قراره بالعودة إلى وفاق سطيف، لتكون تلك الخطوة نقطة التحول الحقيقية في مسيرته، حيث منحه المدرب سفيان دوار الثقة من جديد، وشارك أمام اتحاد بسكرة، وسجل هدفين في أول ظهور له لينهي الضغوط التي رافقت عودته.

وقال بقرار: "أشكر جماهير وفاق سطيف لأنهم سامحوني وفتحوا معي صفحة جديدة، صحيح أنهم غضبوا مني على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن في النهاية أغلبهم أصحاب قلوب طيبة، وهذا كان أكبر حافز بالنسبة لي حتى أعود بقوة وأستعيد مستواي".

"كنت محظوظًا باللعب مع مجموعة كبيرة من أصحاب الخبرة مثل عبد المؤمن جابو، وأمير قراوي، وحسام الدين غشة، وأكرم جحنيط، سعدي رضواني، كانوا دائمًا يشجعونني ويقدمون لي النصائح داخل الملعب وخارجه، وساعدوني كثيرًا في مشواري، لذلك سأظل ممتنًا لهم".

وفاق سطيف سيبقى دائمًا في قلبي، وأتابع أخباره ومبارياته باستمرار، وأتمنى أن يعود للمنافسة على الألقاب".. منصف بقرار.

ولعب منصف بقرار 51 مباراة مع وفاق سطيف نجح في تسجيل 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

بين أوروبا وأمريكا

جاءت بوابة الاحتراف الخارجي، حين شارك منصف مع منتخب الجزائر تحت 23 عامًا في دورة ودية بمدينة مارسيليا الفرنسية، ونجح في لفت أنظار كشافي نادي إسترا الكرواتي بعد ظهوره المميز وتسجيله هدفًا، لينتقل إلى النادي في صيف 2022.

وتمكن بقرار من فرض نفسه سريعًا مع ناديه الجديد، بعدما سجل في أول 4 مباريات خاضها مع الفريق، وكان أول أهدافه في شباك دينامو زغرب، قبل أن ينهي موسمه الأول برصيد 8 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة، ويساهم في تحقيق النادي أفضل إنجاز في تاريخه باحتلال المركز الخامس في الدوري الكرواتي.

ودفع هذا التألق دفع دينامو زغرب للدخول في مفاوضات جادة للتعاقد معه، ووصلت الصفقة إلى مراحلها النهائية، حيث خضع لجلسة تصوير بقميص النادي، إلا أن المفاوضات انهارت في اللحظات الأخيرة بسبب عدم توصل الناديين لاتفاق حول المقابل المالي، لتتوقف الصفقة ويعود إلى إسترا.

وبعد تعثر انتقاله إلى دينامو زغرب، تلقى بقرار عرضًا في صيف 2023 من نادي نيويورك سيتي مقابل 2 مليون يورو، لينتقل إلى الدوري الأمريكي ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم الذي يمنح اللاعبين فرصة للانتقال بين أندية المجموعة حول العالم.

وقال المدير الرياضي ديفيد لي عن الصفقة: "منصف مهاجم موهوب وديناميكي، قدم موسماً أول رائعاً في أوروبا، ونحن متحمسون للتأثير الذي سيُحدثه في تشكيلتنا، فضلاً عن تعزيز جودتنا وعمق فريقنا مع دخولنا المراحل الأخيرة من الموسم واقترابنا من الأدوار الإقصائية".

"بفضل خبرة منصف على مستوى الأندية ومع منتخب الجزائر للشباب، إلى جانب خبرته في كرواتيا، نعتقد أن انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم سيكون خطوة ممتازة في مسيرته، ورغم أن منصف لا يزال في الثانية والعشرين من عمره، إلا أن أفضل سنواته لم تأتِ بعد، ونتطلع إلى دعمه ومواصلة تطويره".

"إنها ليلتك"

وانضم بقرار إلى النادي الأمريكي دون خوض فترة إعداد كاملة، وشارك في أول 10 مباريات مع الفريق بدأها جميعًا، وسجل 3 أهداف، لكن موسمه الثاني كان أكثر صعوبة، حيث خاض 28 مباراة في الدوري، سجل خلالها 4 أهداف فقط، وواجه تحديات في الحفاظ على مكانه الأساسي.

وعاش المهاجم الجزائري عاش فترة من التذبذب في الموسم الثاني بين لحظات تألق وأوقات كان يبحث فيها عن الثقة التي يحتاجها أي مهاجم يرتدي القميص رقم 9.

لكن مدربه نيك كوشينج دعم اللاعب بشدة، وكان دائمًا يرى ما لا يظهر في الأرقام فقط، مؤكدًا أن بقرار لاعب يمتلك القدرة على الضغط المستمر، والتحرك الذكي، وصناعة المساحات لزملائه.

في ليلة ديربي نهر "هدسون" أمام نيويورك ريد بولز، كانت النتيجة 1-1، وحين جاء وقت دخول بقرار، كانت رسالة المدرب له بسيطة: "إنها ليلتك".

دخل المهاجم الجزائري أرض الملعب وبعد 6 دقائق فقط سجل الهدف، ويقول بقرار عن لحظة الهدف: "رأيت الكرة تدخل المرمى وبدأت أجري بجنون، كنت سعيدًا جدًا، لا أستطيع وصف الشعور، كان من المهم تسجيل هذا الهدف ومساعدة فريقي على الفوز بالديربي".

لم يكن الاحتفال مجرد فرحة بهدف، بل كان تفريغًا لكل الضغوط التي عاشها اللاعب منذ بداية الموسم مع الفريق، ولهذا اتجه مباشرة نحو مدربه كوشينج.

أكد كوشينج ثقته الكبيرة في لاعبه قائلًا: "أؤمن أن منصف سيسجل في كل مباراة، أنا سعيد جدًا لأجله لأنه استحق هذا الهدف، لقد عمل بجد ليكون اللاعب الذي يُضيف لنيويورك كل ما نحتاجه لنكون فريقًا ناجحًا، لقد سجل هدفًا الليلة، لكننا نريده أن يستمر".

وخاض بقرار 70 مباراة مع ناديه الأمريكي، ليسجل 10 أهداف ولم يقدم أي تمريرات حاسمة ليعود إلى النادي -دينامو زغرب- الذي حاول التعاقد معه من قبل مقابل مليون يورو في صيف 2025.

جوهرة البلقان

عاد بقرار إلى جوهرة البلقان مرة أخرى، ليتألق مع دينامو زغرب في موسمه الأول والأخير، وخلال 42 مباراة خاضها في جميع البطولات، سجل المهاجم الجزائري 18 هدفًا وصنع 7 أهداف، وساهم في تتويج الفريق بثنائية الدوري الكرواتي وكأس كرواتيا.

وخلال الموسم الماضي بقميص دينامو زغرب في الدوري الكرواتي، شارك بقرار في 29 مباراة، بدأ منها 17 مباراة أساسيًا، بإجمالي 1511 دقيقة لعب، ما يعادل 16.8 مباراة كاملة.

وتمكن المهاجم الجزائري من تسجيل 10 أهداف في الدوري، بالإضافة إلى صناعة 4 أهداف لزملائه، وسجل هدفًا كل 151 دقيقة تقريبًا في الدوري الكرواتي، وبلغ معدل مساهماته الهجومية 0.83 هدفًا أو تمريرة حاسمة لكل 90 دقيقة، وهو رقم وضعه ضمن أفضل لاعبي البطولة، إذ احتل المركز الثالث في معدل الأهداف والمساهمات لكل 90 دقيقة.

وأظهر المهاجم الجزائري فاعلية كبيرة أمام المرمى، حيث سدد خلال الموسم 52 تسديدة في الدوري، منها 19 تسديدة على المرمى، بنسبة تصويب على المرمى وصلت إلى 36.5%.

كما بلغ معدل تسديداته 3.10 تسديدة في المباراة الواحدة لكل 90 دقيقة، وسجل هدفًا من كل 5.2 تسديدة تقريبًا، بينما وصل معدل تحويل التسديدات إلى أهداف إلى 19%، وهو معدل يعكس قدرته على استغلال الفرص.

وبشكل عام، بلغ معدل تسجيله في الدوري الأمريكي 0.30 هدف لكل 90 دقيقة، مقارنة بـ 0.60 هدف لكل 90 دقيقة خلال موسمه مع دينامو زغرب، ما يعكس التطور الكبير الذي حدث في مستواه التهديفي بعد عودته إلى كرواتيا.

العودة إلى القارة السمراء

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء ضم منصف بقرار بشكل رسمي لمدة 3 سنوات قادما من دينامو زغرب الكرواتي مقابل 3 مليون يورو بحسب التقارير.

منصف بقرار تألق مع وفاق سطيف قبل الاحتراف في كرواتيا، كما خاض تجربة في الدوري الأمريكي، قبل أن يعود إلى البلقان ليقدم أفضل مواسمه بقميص دينامو زغرب، ويثبت أنه مهاجم قادر على صناعة الفارق.

لكن التحدي الأكبر يبدأ الآن، فارتداء قميص الأهلي حيث لا تكفي الأرقام السابقة، وسيكون على المهاجم الجزائري أن يثبت أن انتقاله من دينامو زغرب إلى بطل إفريقيا لم يكن مجرد محطة في مسيرته، بل خطوة نحو كتابة فصل أكبر في تاريخه.

فهل يكون وسام أبو علي الجديد أم سيمر مرور الكرام كما فعل الأنجولي يلسين كامويش.. هذا ما سيجيب عليه منصف بقرار بنفسه.