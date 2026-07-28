ليكيب: باركولا يوافق على الانضمام لـ ليفربول.. والمفاوضات مستمرة مع سان جيرمان

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 16:30

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - فان دايك - برادلي باركولا

ذكرت جريدة ليكيب أن برادلي باركولا نجم باريس سان جيرمان أعطى موافقته المبدئية على الانتقال إلى ليفربول.

وينتهي عقد باركولا مع سان جيرمان في صيف 2028.

وذلك بعدما تحدث مع أندوني إيراولا مدرب ليفربول، حسب التقرير.

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وأوضح التقرير أن المفاوضات بين ليفربول وباريس سان جيرمان مستمرة، إلا أن الفجوة بينهما ما زالت كبيرة قبل الوصول لاتفاق نهائي.

قبل أيام، كشفت ليكيب أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما أنهى المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان، بعدما اتخذ قرارا بعدم تمديد عقده، مؤكدة أن الدافع وراء قراره رياضي وليس ماليا، رغم العرض المحسن الذي قدمه النادي لزيادة راتبه.

وأوضح التقرير أن باركولا لم يعد يرغب في الاستمرار بالدور الذي يؤديه داخل الفريق، إذ يشارك غالبا كبديل أو في مركز الجناح، وهو ما جعله يبدأ نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين على مقاعد البدلاء.

ورغم قراره، فإن رحيل اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية لم يُحسم بعد، إذ ستحدد الأسابيع المقبلة مستقبله مع النادي الباريسي.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول وأرسنال وبايرن ميونيخ دخلوا سباق التعاقد مع باركولا، بينما خرج تشيلسي من المنافسة.

وأضافت ليكيب أن تحرك ريال مدريد لضم يان ديوماندي، الهدف الأول لباريس سان جيرمان، غير من خريطة سوق الانتقالات، وقد يكون له تأثير مباشر على مستقبل باركولا خلال الفترة المقبلة.

وخاض باركولا مع باريس سان جيرمان 152 مباراة مسجلا 39 هدفا وصنع 37 آخرين.

برادلي باركولا ليفربول باريس سان جيرمان
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