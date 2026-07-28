مصدر من بيراميدز لـ في الجول: محمود صابر سيرحل في حالة واحدة فقط

يتمسك نادي بيراميدز باستمرار لاعب الوسط الدولي محمود صابر ضمن صفوفه.

محمود صابر النادي : بيراميدز

ويتواجد محمود صابر في معسكر بيراميدز بتركيا بعدما أنهى إعارته لنادي زد.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com :"محمود صابر لن يخرج للإعارة مجددا داخل مصر، والاحتراف الأوروبي سيكون السبب الوحيد لرحيله عن الفريق".

وشارك محمود صابر مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 وسجل هدفا في شباك إيران.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ16 بعد هزيمة مثيرة أمام الأرجنتين التي خسرت نهائي البطولة على يد إسبانيا.

وبدأ محمود صابر مسيرته مع نجوم المستقبل وانتقل من إلى بيراميدز.

وأعير صابر إلى فريقي سموحة وزد خلال الموسمين الماضيين قبل أن يعود إلى بيراميدز هذا الصيف.