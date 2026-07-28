بن ناصر يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى الغرافة

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 14:56

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر

اجتاز الجزائري إسماعيل بن ناصر الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لنادي الغرافة القطري.

وسينضم بناصر لصفوف الغرافة قادما من ميلان الإيطالي.

وبحسب صحيفة العرب القطرية، فإن إسماعيل بناصر اجتاز الكشف الطبي بنجاح تمهيدا للانضمام لنادي الغرافة القطري.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن بن ناصر سيلحق قريبا بمعسكر الغرافة في سلوفاكيا تحضيرا للموسم الجديد.

وخلال الفترة الأخيرة، خرج اللاعب في أكثر من إعارة، إذ لعب ستة أشهر مع مارسيليا في 2025، قبل أن يقضي الموسم الماضي مع دينامو زغرب.

وخاض بن ناصر 20 مباراة بقميص دينامو زغرب، سجل خلالها هدفين، وساهم في تتويج الفريق بثنائية الدوري والكأس في كرواتيا، قبل أن يقرر إنهاء رحلته مع ميلان والانتقال إلى الغرافة.

وشارك بن ناصر مع ميلان في 178 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 12 آخرين.

منتخب الجزائر الغرافة القطري إسماعيل بن ناصر
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