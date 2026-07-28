الشرق الأوسط: نبيل فقير إلى أبها

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 14:13

كتب : FilGoal

النني - نبيل فقير - الجزيرة

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن نادي أبها توصل لاتفاق مع الفرنسي نبيل فقير من أجل ضمه هذا الصيف.

وذلك لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم إضافي في صفقة انتقال حر.

ولعب فقير الموسمين الماضيين في الدوري الإماراتي مع نادي الجزيرة.

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ورحل الفرنسي من الجزيرة بعد نهاية عقده هذا الصيف.

في الموسم الماضي، شارك في 25 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 أهداف.

وبشكل عام، لعب صاحب الـ33 عاما في 53 مباراة بقميص الجزيرة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 9 آخرين.

وتوج النجم الفرنسي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية مع الجزيرة خلال موسم 2024-2025.

يذكر أن أبها صعد حديثا إلى الدوري السعودي الممتاز.

الجزيرة نبيل فقير أبها
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