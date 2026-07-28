مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول حقيقة عودة بطولة الأندية في 2027

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 14:07

كتب : هاني العوضي

كريستيانو رونالدو وشيكابالا - النصر والزمالك

كشف مصدر من الاتحاد العربي لكرة القدم حقيقة عودة إقامة البطولة العربية للأندية في العام المقبل.

وترددت أنباء عن عودة البطولة العربية للأندية في عام 2027.

وقال مصدر من الاتحاد العربي لـ FilGoal.com : "لم نتخذ قرارا نهائيا حتى الآن بشأن عودة البطولة العربية للأندية في الموسم المقبل".

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أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة الأعلى للإعلام يعلن تلقيه شكوى من رئيس الزمالك ضد أمير هشام وكيله لـ في الجول: أيمن أمير عبد العزيز يجدد تعاقده مع الزمالك لـ 4 مواسم

وأقيمت آخر نسخة من البطولة العربية للأندية في صيف 2023 بالسعودية.

وتوج نادي النصر السعودي بلقب البطولة بعد الفوز على مواطنه الهلال في المباراة النهائية.

وفاز النصر على الهلال 2-1 وسجل كريستيانو رونالدو هدفي الفريق الفائز باللقب.

وشارك الزمالك في النسخة الأخيرة من البطولة بصفته ممثلا لمصر لكنه ودع من دور المجموعات.

الاتحاد العربي البطولة العربية للأندية
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