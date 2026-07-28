زيدان: رفضت كل العروض من أجل منتخب فرنسا

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 13:28

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - فرنسا

أكد زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا الجديد أنه تلقى العديد من العروض لكنه رفضها في انتظار تدريب الديوك.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين الأسطورة زين الدين زيدان في منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا خلفا لديديه ديشامب.

وقال زيدان في مؤتمر تقديمه: "تلقيت عروضا عديدة طوال السنوات الأخيرة ورفضتها جميعا من أجل تدريب منتخب فرنسا.. لا شيء أعظم من المنتخب الفرنسي".

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وأكمل البالغ من العمر 54 عاما "بعد ريال مدريد كنت أريد وظيفة واحدة فقط وهي تدريب منتخب فرنسا".

وأضاف بطل كأس العالم 1998 "أشكر الاتحاد الفرنسي واللجنة التنفيذية على ثقتهم بي".

وتابع "أنا محظوظ بتدريب هذا المنتخب، وسأعمل من أجل مواصلة تحقيق النجاحات معه".

وشدد زيدان "سأقدم كل ما لدي، وأنا متحمس جدا لبدء العمل الفعلي".

وتابع "تحياتي إلى ديديه ديشامب وأشكره على كل ما قدمه لمنتخب فرنسا".

وعاد زين الدين زيدان، الذي ابتعد عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2021، إلى عالم التدريب من بوابة المنتخب الفرنسي.

ووقّع زيدان عقدًا لمدة أربع سنوات مع منتخب الديوك، ليستمر في منصبه على الأقل حتى كأس العالم 2030.

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وسيخوض زيدان أول مباراة له على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي خارج الديار أمام تركيا، في أواخر شهر سبتمبر، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وخاض ديشامب مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، عندما خسر من إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم قبل أيام.

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

أما زيدان فقاد ريال مدريد كاستيا، ومساعدا لريال مدريد، قبل أن يتولى المسؤولية كرجل أول في فترتين.

وتوج زيدان بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكل من الدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني.

كما فاز زيدان بجائزة أفضل مدرب في العالم مرتين.

زين الدين زيدان فرنسا
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