خطفه من أرسنال؟.. رومانو: إنتر أتم اتفاقه مع جون ستونز

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 13:04

كتب : FilGoal

إنجلترا - كرواتيا - جون ستونز

توصل نادي إنتر الإيطالي إلى اتفاق مع المدافع الدولي الإنجليزي جون ستونز.

جون ستونز

النادي : مانشستر سيتي

إنتر

وانتهت رحلة جون ستونز مع مانشستر سيتي بعد 10 سينوات مع الفريق.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، فإن إنتر أتم اتفاقه مع جون ستونز على عقد حتى يونيو 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

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وأوضح رومانو أن المدافع الدولي الإنجليزي سيتقاضى 4 ملايين يورو سنويا، على أن يخضع للفحص الطبي في ميلانو خلال الفترة المقبلة.

ستونز ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى أرسنال قبل ظهور إنتر في الصورة بقوة.

وذكرت شبكة ذا أثلتيك في وقت سابق أن جون ستونز على رأس قائمة المرشحين لتدعيم دفاع "الجانرز" بعد إصابة الفرنسي ويليام ساليبا.

وشارك ستونز مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 وساهم في تحقيق المركز الثالث بعدما انتصروا على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخاض ستونز مع مانشستر سيتي 295 مباراة مسجلا 19 هدفا وصنع 9 آخرين.

جون ستونز إنتر مانشستر سيتي
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