تقرير: سالم الدوسري مهدد بالغياب عن السعودية في كأس الخليج

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 12:36

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية ضد أوروجواي

بات سالم الدوسري نجم الهلال مهددا باليغاب عن منتخب السعودية في منافسات كأس الخليج.

وتستضيف السعودية كأس الخليج في الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن من المرجح غياب سالم الدوسري عن منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج المقبلة بسبب حاجته لشهر ونصف الشهر للتعافي من الإصابة.

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وأجرى سالم الدوسري قائد الهلال يوم الثلاثاء الماضي عملية جراحية ناجحة على موضع إصابته في وتر الركبة.

وتقرر أن يبدأ سالم الدوسري برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وكان الهلال قد أعلن يوم 10 يوليو الجاري أن الدوسري يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

وغاب سالم عن التسجيل مع الصقور في مونديال 2026، بعد أن لعب 90 دقيقة أمام أوروجواي 1ـ1.

ومثلها أمام إسبانيا، كما شارك في 66 دقيقة أمام كاب فيردي.

وأضاف التقرير أن إدارة الهلال منحت سالم وبقية اللاعبين الدوليين إجازة خاصة لمدة 18 يومًا، بعد نهاية المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم.

وسجل سالم مواجهته الـ111 الدولية بعد مشاركته الأخيرة ضد كاب فيردي.

فيما يعد الهداف الثامن في تاريخ المنتخب السعودي، بـ26 هدفًا.

منتخب السعودية سالم الدوسري
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