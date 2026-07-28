رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح

أنهى إرتوغرول دوغان رئيس نادي طرابزون سبور التركي الجدل حول الاتفاق مع النجم الدولي المصري محمد صلاح.

محمد صلاح النادي : لاعب حر طرابزون سبور

وأشارت تقارير نركية إلى وصول طرابزون إلى اتفاق مبدئي مع صلاح لضمه هذا الصيف.

وذكرت منصة "Sports Digitale" أن طرابزون سبور توصل إلى اتفاق مبدئي مع صلاح في انتظار الوصول إلى اتفاق نهائي.

أنباء اتفاق طرابزون مع صلاح لم يمر عليها وقتا طويلا حتى خرج رئيس النادي التركي لينهي الجدل.

و قال الصحفي التركي أونور تاشجي أوغلو عبر حسابه على منصة إكس: "التقيت برئيس نادي طرابزون سبور، إرتوجرول دوجان، وأكد لي أن الشائعات المتداولة بشأن انتقال محمد صلاح ليست صحيحة".

ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştüm. Salah transferiyle ilgili çıkan iddiaların doğru olmadığını söyledi. — Onur Taşcıoğlu (@OnurTascioglu) July 28, 2026

وارتبط صلاح خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي بشكتاش التركي قبل أن تتعثر المفاوضات.

وأعلن أوندير أوزين المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي انسحاب ناديه من طاولة المفاوضات مع محمد صلاح نجم منتخب مصر.

وقال أوندير في مؤتمر صحفي: "بدأت تصل طلبات كانت ستؤدي إلى تعقيد الجانب المالي من الصفقة. وأفترض أن لاعبًا محترمًا مثل محمد صلاح لا يعلم بهذه التفاصيل. لكن من خلال وكيله ظهرت مطالب مالية تتعلق بحقوق الصورة، بحجم لم يمنحه النادي من قبل لأي لاعب أو موظف".

وأضاف "رئيسنا المحترم حدد بدقة النقطة التي يجب عندها التوقف. الإدارة عمل قانوني، وهناك نسبة قانونية للعمولات، وتجاوز هذه النسبة قد يعني الدخول في أمور غير قانونية من جانب ما. لذلك اتخذ رئيسنا قرارًا واقعيًا بدلًا من قرار جماهيري. وفي الوقت الحالي، انسحبنا من طاولة المفاوضات".

وأوضح "عرض بشكتاش للتعاقد مع محمد صلاح، بالشروط التي وضعها النادي، لا يزال قائمًا. وإذا جاء رد إيجابي على هذا العرض، فيمكن الحديث عن إتمام الصفقة. لكن لن نقدم أي عرض آخر غير هذا. وإذا أراد ممثلو اللاعب مواصلة المفاوضات، فهذا يعود إليهم. كما أخبرونا أنهم يتفاوضون مع جهات أخرى أيضًا. نحن لن نتراجع عن موقفنا، وبالنسبة لنا فإن الملف ينتهي عند هذا الحد".

وشرح "اجتمعنا مع محمد صلاح ثلاث مرات. كانت اجتماعاتي معه مخصصة لشرح مشروع بشكتاش، وتشكيلة الفريق، وأسلوب اللعب، وأهداف النادي، وطبيعة المنافسة التاريخية، والأجواء داخل النادي. وفي اليوم التالي، اجتمع مدربنا معه، حيث جرت مناقشات حول الجوانب التكتيكية".

وأتم تصريحاته "وبذلك اكتمل الجانب الفني من المفاوضات. لكن عندما بدأنا مناقشة الأمور المالية، تراجعت سلاسة المفاوضات التي كانت موجودة في الأيام الأولى، وذلك بدءًا من 21 يوليو. إذ تباطأت وتيرة تبادل المعلومات، وبدأت تصل طلبات من شأنها أن تؤدي إلى تعثر الجانب المالي".

وسبق أن كشف تقرير سبب رغبة صلاح في خوض تجربة الدوري التركي. (طالع التفاصيل)

يذكر أن انتقال صلاح لبشكتاش يجذب اهتماما كبيرا م نرجب طيب أردوغان رئيس تركيا. (طالع التفاصيل)

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.