الهلال يضم مدافع التعاون

أعلن نادي الهلال تعاقده مع محمد محزري، قادماً من نادي التعاون.

ووقع محرزي على عقد يربطه بالهلال لمدة 3 أعوام، وينتهي في صيف عام 2029.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى معسكر فريقه الجديد في النمسا الثلاثاء، لاستكمال التحضيرات مع الزعيم، استعداداً للمنافسات المقبلة.

وعانى الهلال خلال الموسم الماضي الأمرّين في مركز الظهير الأيمن، خصوصاً بعد إصابة البرتغالي كانسيلو، ومن ثم استبعاده من القائمة المحلية وحصر مشاركته في البطولة الآسيوية، بجانب إصابة حمد اليامي بعده.

إدارة الهلال كان أحد أهدافها في هذا الصيف تعزيز مركز الظهير الأيمن، وهو ما تم بالتعاقد مع محمد محزري البالغ من العمر - 24 عاما - والذي يجيد اللعب أيضا في مركز المحور الدفاعي بجانب مركز الظهير الأيمن.

وكان محزري قد تدرج في الفئات السنية للاتفاق، قبل أن يغادر إلى التعاون أولاً بنظام الإعارة بعدما لم يحصل على فرصته مع الفريق الأول، قبل أن ينتقل بشكل نهائي للتعاون في صيف العام الماضي، وبعقد مدته 3 أعوام.

إلا أن الهلال نجح في شراء المدة المتبقية من عقده مع التعاون، في سبيل سعيه لتعزيز مركز الظهير الأيمن، خصوصاً بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب في الموسم الماضي.