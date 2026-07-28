كانسيلو يعود للهلال الأربعاء.. والنادي لا يمانع رحيله

يلتحق البرتغالي جواو كانسيلو ظهير الهلال يوم الأربعاء، بالمعسكر الإعدادي في النمسا قبل انطلاق الموسم الجديد، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وينضم الظهير البرتغالي بعد نهاية إجازته عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وأضاف التقرير أن إدارة الهلال أبدت عدم ممانعتها في تلقي عروض شراء عقد كانسيلو.

وأوضح التقرير أن الإدارة الهلالية لا تمانع في بيع الظهير البرتغالي المتبقي في عقده عام واحد في ظل رغبة كانسيلو أيضًا في الرحيل.

وكان كانسيلو انضم إلى الهلال في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وخاض بقميص الأزرق 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 14 هدفًا.

قبل أن تتم إعارته إلى برشلونة في النصف الثاني من الموسم الماضي، وشارك معه في 23 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.

وذكرت جريدة سبورت أن الهلال لن يسمح لجواو كانسيلو بالانضمام إلى برشلونة بسعر زهيد، رغم عدم اهتمام سيموني إنزاجي مدرب الهلال به.

ولعب كانسيلو معارا من الهلال إلى برشلونة في الموسم الماضي.

ولفت التقرير إلى أن برشلونة يأمل في إتمام الصفقة بأقل من 10 ملايين يورو، لكنه لم يقدّم عرضه الرسمي إلى الآن.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعود كانسيلو إلى الهلال بعد انتهاء إجازته، عقب المشاركة في كأس العالم.

قبل أيام، ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن جواو كانسيلو يرغب في الانضمام إلى برشلونة بشكل نهائي بعد انتهاء مشاركته مع البرتغال في كأس العالم.

وذلك رغم ارتباطه بعقد مع الهلال السعودي حتى يونيو 2027.

وأوضح التقرير أن برشلونة توصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب على عقد يمتد لموسمين.

المفاوضات الحالية تتركز مع الهلال لإتمام الصفقة، بعدما خفض النادي السعودي مطالبه المالية من 15 مليون يورو إلى نحو 10 ملايين يورو شاملة المتغيرات، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن إدارة برشلونة تشعر بالهدوء والثقة في إتمام الصفقة، وتعتقد أن انتقال كانسيلو سيتم خلال سوق الانتقالات الصيفية.

بقميص برشلونة لعب كانسيلو 65 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 9، ولكن ذلك على فترتين أولهما موسم 2023-2024، والثانية في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وسبق لكانسيلو اللعب في أندية: بنفيكا وإنتر ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ قبل أن ينضم للهلال في صيف 2024.