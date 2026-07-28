بسعة 47 ألف متفرج.. السعودية تجهز ملعبا جديدا لكأس آسيا 2027

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 11:28

كتب : FilGoal

جمهور منتخب السعودية في كأس العالم

تُخطط إدارة ملعب أرامكو لافتتاحه قبل نهاية العام الجاري، واستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن الموعد النهائي للافتتاح يبقى مرتبطًا باستكمال الجاهزية التشغيلية والإنشائية، وإنهاء الاختبارات الشاملة لأنظمة الملعب كافة، التي ستُنفَّذ خلال سبتمبر المقبل قبل تشغيله رسميًّا.

ويُعدُّ ملعب أرامكو في مدينة الخبر مسرحًا رئيسًا لفريق القادسية، وأحد أبرز المشروعات الرياضية الجديدة في السعودية.

إذ يُنشأ على مساحة تبلغ نحو 800 ألف متر مربَّع، ويتَّسع لـ 47 ألف متفرِّج، وهو ضمن المنشآت المهيَّأة لاستضافة بطولات كبرى، من بينها كأس آسيا 2027، وكأس العالم 2034.

ويحمل الملعب تصميمًا مستلهمًا من انسيابية الدوَّامة المائية مع انحناءات خارجية تمنحه حضورًا بصريًّا مميَّزًا من مختلف الزوايا، وقد نال تصميمه شهادة مستدام الماسية، أعلى تصنيف في برنامج البناء المستدام السعودي.

ويضمُّ المشروع أنظمةً متقدمةً للعناية بأرضية الملعب، تشمل معالجة الرطوبة، وتهوية طبقات العشب.

إلى جانب نظام ذكي لإدارة مياه الري وفق التغيُّرات المناخية وحالة الأرضية.

وتتكوَّن الأرضية من العشب الطبيعي بنسبة 95%، والعشب الهجين بنسبة 5%، كما أنها مدعومةٌ بمصابيحَ تساعد في نمو العشب بالمناطق المظلَّلة.

السعودية آسيا 2027
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