مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يوليو - الودية الثانية لريال مدريد.. وفالنسيا ضد ديربي كاونتي

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 11:00

كتب : FilGoal

أليو ديانج

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو مجموعة من المباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.

ويلعب ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو المباراة الودية الثانية تحضيرا للموسم الجديد.

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فيما يخوض فالنسيا بقيادة المالي أليو ديانج لاعب الأهلي السابق مباراة ودية ضد ديربي كاونتي.

فيما يفتتح منتخب مصر للسيدات مشواره في كأس إفريقيا للسيدات بالمغرب.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

ريال مدريد × ليجانيس.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

ديربي كاونتي × فالنسيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء.

تشيلسي × ويسترن سيدني.. تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة إلا ربع ظهرا.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت بلس.

كأس إفريقيا للسيدات

مصر × زامبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة كاف الرسمية عبر يوتيوب.

ريال مدريد ديانج
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