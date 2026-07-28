في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الدوري ومكانها

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 00:10

كتب : محمد جمال

شعار الدوري المصري 2025

استقرت رابطة الأندية المصرية على إجراء مراسم قرعة الدوري الموسم الجديد 2026/2027 في أول 10 أيام من شهر أغسطس.

وعلم FilGoal.com أن القرعة سيتم سحبها في أول 10 أيام من شهر أغسطس المقبل، وذلك قبل بداية الدوري بأسبوعين.

كما علم FilGoal.com أن اليوم الأقرب لسحب القرعة سيكون يوم 8 أغسطس في الساحل الشمالي ضمن مبادرة يلا ساحل.

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ومن المقرر أن ينطلق الدوري يوم 21 أغسطس المقبل.

ويقام الدوري المصري بمشاركة 20 فريقا في الموسم المقبل.

وتنطلق البطولة بنظام الدور الواحد، ثم يلعب أول 6 فرق ضمن مجموعة المنافسة على اللقب، وباقي الفرق ضمن المنافسة على الهروب من الهبوط.

ويهبط للدرجة الثانية 4 فرق بنهاية الموسم ويصعد بدلا منهم 3 فرق ليكون الدوري في موسم 2027/2028 من 19 فريقا.

وأعادت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتخاب أحمد دياب رئيسا لها بالتزكية ليستمر في منصبه.

وأقيمت انتخابات رابطة الأندية وتم اعتماد التشكيل الجديد للرابطة بالتزكية.

ويستمر أحمد دياب في منصبه كرئيس لمجلس إدارة الرابطة.

مع عضوية كل من إبراهيم الكفراوي وخالد رفعت وخالد شكري، بالإضافة إلى محمد الخولي الذي أصبح هو الاختلاف الوحيد في القائمة ودخل بدلا من شريف صالح.

على أن يعلن اتحاد الكرة في الأسبوع المقبل الثنائي المرشح منه لمجلس إدارة رابطة الأندية.

الدوري المصري رابطة الأندية
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