الخطيب: سنحصل على قيمة رعاية الأهلي بالدولار

كشف محمود الخطيب رئيس الأهلي عن تفاصيل عقد رعاية النادي مع شركة فودافون مصر.

وقال الخطيب في حفل توقيع عقد الرعاية: "الأهلي توصل لاتفاق مع فودافون للحصول على قيمة الرعاية بسعر الدولار".

وأضاف "على أن يتم تثبيت السعر عند رقم معين إذا زاد يحصل الأهلي على الزيادة وإذا قل نحصل على السعر المتفق عليه دون أن يقل السعر علينا".

وعن الاستاد قال: "طلبت من محمد كامل رئيس شركة القلعة الحمراء تعديل السلالم الخراسانية في استاد الأهلي إلى سلالم متحركة تسهيلا على جماهير الأهلي التي ستحضر المباريات في الاستاد".

وحصلت شركة فودافون على حق تسمية استاد الأهلي والذي أصبح اسمه "استاد فودافون".

ووقع النادي الأهلي عقد الرعاية الجديد مع شركة فودافون والذي يمتد لـ4 أعوام.

وحضر مراسم التوقيع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأيمن فتحي رئيس شركة الكرة في الأهلي.

ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وتبلغ قيمة عقد رعاية فودافون للنادي الأهلي مليار و350 مليون جنيه مصري.