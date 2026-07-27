هاني أبو ريدة يكشف سر غضب حسام حسن.. وسبب تشكيل لجنة لتجديد عقده

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن سر توتر علاقته مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال أبو ريدة في تصريحات لقناة النهار: "حسام حسن كان غاضبا مني في بداية عملي، ولم أكن أعلم السبب، وبعد عملنا سويا أخبرني عن السبب الحقيقي (أنا زعلان علشان كان نفسي أشتغل معاك من زمان)."

وتابع "نجحت في إخراج نسخة جديدة من حسام حسن، بات أكثر هدوءًا، ويتفاهم ويسمع ويناقش، وحسام حسن ليس ديكتاتورا ولكنه مستمع جيد."

وعن تجديد تعاقده، أوضح "اتخذت قرار التجديد لحسام حسن قبل مباراة الأرجنتين، ولكن كل عقد به بنود سرية في التعاقد، وسيتم الاجتماع معه للاتفاق عليها."

وكشف اتحاد الكرة في بيان له، عن تشكيل لجنة من أجل تجديد عقد حسام حسن.

كما تحدث عن سبب الظهور بشكل أفضل من نسخة 2018 في روسيا "شاركنا في كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما وبالتالي كان هناك نقص كبير في الخبرات."

وتابع "لم يكن لدينا وقتا كافيا لإعداد المنتخب في كأس العالم 2018، وهو عكس ما توفر لنا في 2026، الذي قمنا فيه بكافة الترتيبات قبل كأس العالم بـ 6 أشهر، وكان هناك تحضير مناسب قبل المشاركة."

وأكمل حديثه عن حسام حسن "لو حسام حسن بتاع حماس فقط، كنت استعنت بمغني، وكل شيء كان مرتب في ردود حسام حسن قبل المؤتمرات الصحفية، كان هناك ثقة بيننا وهدوء في المعسكر."

وعن استراتيجية الاتحاد لتطوير كرة القدم، أوضح "هناك استراتيجية نعمل عليها وفق توجيهات القيادة السياسية، وطلبنا من وزير الرياضة إنشاء مراكز للتدريب في كل محافظات مصر."

وأضاف "قدمنا للدولة طلباتنا لتنفيذ المشروع، وتوفير الملاعب، أما الجزء الفني فنستطيع تنفيذه، ويجب أن يخوض اللاعب 70 مباراة في مستويات الشباب والناشئين قبل وصوله إلى الدرجة الأولى."

وأردف "نتابع كل أولادنا المصريين في الخارج ليكونوا إضافة كبيرة لنا في المستقبل."

كما دافع عن رفع حسام حسن لعلم فلسطين خلال كأس العالم "رفع حسام حسن لعلم فلسطين كان تلقائيا وهناك عقوبات مرتقبة من فيفا."

وتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب رئيس الأهلي "الخطيب عشرة عمر، صحاب وأخوات، الكرة شيء والعلاقة الشخصية شيء آخر."

وأتم دوري في فيفا، لا علاقة له بمنصبي في مصر، ومصلحة مصر أولا وأخيرًا."