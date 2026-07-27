أبو ريدة: إنفانتينو لم يحضر مباراة مصر والأرجنتين.. وكولينا كان "مكسوف مني"

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 22:59

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي - جياني إنفانتينو - هاني أبو ريدة

نفى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ما تم تداوله عن رد فعل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أثناء هدف مصر ضد التانجو.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وأضاف أبو ريدة "إنفانتينو لم يحضر مباراة مصر والأرجنتين كما تم الترويج."

أخبار متعلقة:
هاني أبو ريدة: اخترت أهل الخبرة والثقة.. والأهلي لم يطلب زيادة عدد الأندية في إفريقيا مصدر من كاف لـ في الجول: موتسيبي أبلغ أبو ريدة صعوبة تنفيذ مقترحه لزيادة الأندية قاريا بعد عودة أبو ريدة.. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد الاجتماع المقبل

وعن لقائه باللاعبين قبل المباراة، قال "اللاعبون كان لديهم ثقة غير طبيعية قبل مواجهة الأرجنتين، وفي كامل تركيزهم."

وتابع "كنت أشعر بالخوف في مباراة الأرجنتين نظرا لمسؤوليتي تجاه الشعب، وكذلك كنت أرى أن اللاعبين بدأ مجهودهم يقل نظرا للتنقل الكثير خلال المباريات الخمس بكأس العالم، وفارق التوقيت."

وأضاف "بعد مباراة الأرجنتين، كان لدى اللاعبون غصة في القلب، ولم يعترض أحدا على الحكم، وكذلك لم يطلب أي لاعب القميص من ميسي."

وأردف "لاعبو الأرجنتين كانوا في انتظار صلاح أمام غرف الملابس من أجل الحصول على قميصه."

كما عبر عن ضيفه من إلغاء هدف مصر في شباك الأرجنتين "رئيس لجنة الحكام منح الحكام تعليمات بعدم احتساب خطأ لو كان بعيدا عن المرمى وتم تناقل الكرة لأكثر من مرة، مثل هدف مصر غير المحتسب، وهذا لم يتم تنفيذه معنا."

كما تحدث عن ردود الفعل بعد المباراة "العالم أجمع كان ضد الأرجنتين في المباراة النهائية بسبب ما حدث في مباراة مصر."

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز أمام الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ونفى أبو ريدة تقديم احتجاج على ما حدث في المباراة "قدمنا إفادة فقط."

كما تحدث ما تردد عن وجود رغبة في استمرار الأرجنتين في البطولة لأسباب تسويقية: "غير صحيح، فالبطولة كلها مباعة قبل انطلاقها."

واستدرك "العالم كله كان مستاء من طريقة التعامل مع الأرجنتين في كأس العالم."

وكشف عن ما دار في الكواليس مع إنفانتينو، وبييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا: "أخبرت انفانتينو أن الهدف الأجمل في كأس العالم 2026، هو هدف مصر الملغي أمام الأرجنتين، واتفق معي."

وأكمل "قابلت كولينا بعد مباراة الأرجنتين، وكان مكسوفا مني، وأخبرني بأن نجتمع قريبا لتوضيح بعض الأمور، قولت له الميت اتدفن."

وأتم حديثه عن قرار دونالد ترامب برفع الإيقاف عن لاعب أمريكا، قائلاً "ترامب يعمل اللي هو عايزه."

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي رفع الإيقاف عن فولارين بالوجون قبل مباراة أمريكا أمام بلجيكا في دور الـ 16، رغم طرد اللاعب الأمريكي في المباراة السابقة لها.

هاني أبو ريدة الأرجنتين إنفانتينو كولينا
نرشح لكم
في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الدوري ومكانها الخطيب: سنحصل على قيمة رعاية الأهلي بالدولار هاني أبو ريدة: اخترت أهل الخبرة والثقة.. والأهلي لم يطلب زيادة عدد الأندية في إفريقيا الأهلي يعلن تسمية ملعب النادي بـ "استاد فودافون" الأهلي يوقع عقود رعاية فودافون المصري يعلن تجديد تعاقد حسن علي أيمن الشريعي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز مع حامد عبد الله انتخاب أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية بالتزكية
أخر الأخبار
في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الدوري ومكانها 25 دقيقة | الدوري المصري
الخطيب: سنحصل على قيمة رعاية الأهلي بالدولار 53 دقيقة | الدوري المصري
هاني أبو ريدة يكشف سر غضب حسام حسن.. وسبب تشكيل لجنة لتجديد عقده ساعة | منتخب مصر
أبو ريدة: إنفانتينو لم يحضر مباراة مصر والأرجنتين.. وكولينا كان "مكسوف مني" ساعة | الدوري المصري
هاني أبو ريدة: اخترت أهل الخبرة والثقة.. والأهلي لم يطلب زيادة عدد الأندية في إفريقيا ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن تسمية ملعب النادي بـ "استاد فودافون" ساعة | الدوري المصري
الأهلي يوقع عقود رعاية فودافون ساعة | الدوري المصري
المصري يعلن تجديد تعاقد حسن علي 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا