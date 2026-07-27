أبو ريدة: إنفانتينو لم يحضر مباراة مصر والأرجنتين.. وكولينا كان "مكسوف مني"

نفى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ما تم تداوله عن رد فعل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أثناء هدف مصر ضد التانجو.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وأضاف أبو ريدة "إنفانتينو لم يحضر مباراة مصر والأرجنتين كما تم الترويج."

وعن لقائه باللاعبين قبل المباراة، قال "اللاعبون كان لديهم ثقة غير طبيعية قبل مواجهة الأرجنتين، وفي كامل تركيزهم."

وتابع "كنت أشعر بالخوف في مباراة الأرجنتين نظرا لمسؤوليتي تجاه الشعب، وكذلك كنت أرى أن اللاعبين بدأ مجهودهم يقل نظرا للتنقل الكثير خلال المباريات الخمس بكأس العالم، وفارق التوقيت."

وأضاف "بعد مباراة الأرجنتين، كان لدى اللاعبون غصة في القلب، ولم يعترض أحدا على الحكم، وكذلك لم يطلب أي لاعب القميص من ميسي."

وأردف "لاعبو الأرجنتين كانوا في انتظار صلاح أمام غرف الملابس من أجل الحصول على قميصه."

كما عبر عن ضيفه من إلغاء هدف مصر في شباك الأرجنتين "رئيس لجنة الحكام منح الحكام تعليمات بعدم احتساب خطأ لو كان بعيدا عن المرمى وتم تناقل الكرة لأكثر من مرة، مثل هدف مصر غير المحتسب، وهذا لم يتم تنفيذه معنا."

كما تحدث عن ردود الفعل بعد المباراة "العالم أجمع كان ضد الأرجنتين في المباراة النهائية بسبب ما حدث في مباراة مصر."

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز أمام الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ونفى أبو ريدة تقديم احتجاج على ما حدث في المباراة "قدمنا إفادة فقط."

كما تحدث ما تردد عن وجود رغبة في استمرار الأرجنتين في البطولة لأسباب تسويقية: "غير صحيح، فالبطولة كلها مباعة قبل انطلاقها."

واستدرك "العالم كله كان مستاء من طريقة التعامل مع الأرجنتين في كأس العالم."

وكشف عن ما دار في الكواليس مع إنفانتينو، وبييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا: "أخبرت انفانتينو أن الهدف الأجمل في كأس العالم 2026، هو هدف مصر الملغي أمام الأرجنتين، واتفق معي."

وأكمل "قابلت كولينا بعد مباراة الأرجنتين، وكان مكسوفا مني، وأخبرني بأن نجتمع قريبا لتوضيح بعض الأمور، قولت له الميت اتدفن."

وأتم حديثه عن قرار دونالد ترامب برفع الإيقاف عن لاعب أمريكا، قائلاً "ترامب يعمل اللي هو عايزه."

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي رفع الإيقاف عن فولارين بالوجون قبل مباراة أمريكا أمام بلجيكا في دور الـ 16، رغم طرد اللاعب الأمريكي في المباراة السابقة لها.