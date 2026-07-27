هاني أبو ريدة: اخترت أهل الخبرة والثقة.. والأهلي لم يطلب زيادة عدد الأندية في إفريقيا

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن أسباب اختيار شوقي غريب مديرا فنيا للاتحاد، وعصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام.

وقال أبو ريدة في تصريحات عبر قناة النهار: "اختيار شوقي غريب وعصام عبد الفتاح جاء لأنهم من أهل الخبرة والثقة في الوقت نفسه."

وأكمل "كان هناك اتجاه لتعيين مدير فني أجنبي للاتحاد، ولكن الاتجاه في الدولة هي التعامل مع المصريين."

وتابع "بمراجعة السير الذاتية للمدربين، وبالبحث عن مدرب له خبرة في التعامل مع فرق الناشئين، فجاء الاختيار على شوقي غريب نظرا لخبراته الكبيرة."

وأضاف متحدثا عن دور شوقي غريب "المدير الفني للاتحاد مطلوب منه ترتيب عمل معسكرات لكافة المنتخبات، واختيار المدراس التي سنواجهها، ومراقبة كافة الوحدات التدريبية لمنتخبات الناشئين والشباب.. عمل إداري يستلزم أن يكون لديه خبرة فنية

كما تحدث عن السيرة الذاتية لعصام عبد الفتاح "عصام تولى منصب المدير الفني للجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الاماراتي، وكذلك تواجد كرئيس للجنة الحكام في سوريا، وله علاقات في الاتحاد الإفريقي، ويحاضر الآن في غانا، وأنتظر وصول عصام عبد الفتاح إلى القاهرة لأعقد اجتماعا معه."

وعبر عن أمنياته بحل مشاكل الحكام "الحكام لديهم مشاكل مع بعض، والقديم يهاجم الجديد."

وأردف "أمين عمر والطاقم معه أدوا بطولة جيدة، ولكنه يبلغ من العمر 41 عاما، وأدار مباريات في كأس العالم، وآمل أن يتواجد حكم مصري في كأس العالم بعمر 25 أو 27 عاما."

وعن شروط الحصول على الرخصة، قال "لا مانع من إضافة التبرعات في ميزانية النادي.. وطلبنا من الأندية فتح حساب خاص بكرة القدم، من أجل تدوين كافة المصرفات والإيرادات، لتطبيق مبدأ اللعب النظيف."

وردا على ما تردد عن طلب الأهلي زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا للأندية "الأهلي لم يطلب مني زيادة عدد الأندية بالبطولات الإفريقية."

وأكمل "كل دول شمال إفريقيا أثنت على طلبنا بزيادة عدد الأندية المصنفة.. أنا مصري ولكني ممثلا عن منطقة شمال إفريقيا في كاف، وعدد الأندية التي تفوز ببطولات إفريقيا من الشمال أكبر."

وأتم "الزمالك بذل مجهودا كبيرًا لحل أزماته والحصول على الرخصة الإفريقية، وآخر شيك تم تحويله من الزمالك كان بتاريخ 24 يوليو بقيمة 2 مليون دولار، والزمالك كان أكثر نادي دفع أرقاما الموسم الماضي، دفع بـ 70 مليون جنيه نسبة الاتحاد في عقود اللاعبين."