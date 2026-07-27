الأهلي يعلن تسمية ملعب النادي بـ "استاد فودافون"
الإثنين، 27 يوليه 2026 - 22:54
كتب : محمود صلاح
أعلن النادي الأهلي بالاشتراك مع شركة فودافون تسمية استاد النادي الجديد باسم "استاد فودافون".
وحصلت شركة فودافون على حق تسمية استاد الأهلي الجديد، والذي يتم تشييده في مدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر".
ووقع النادي الأهلي عقد الرعاية الجديد مع شركة فودافون والذي يمتد لـ4 أعوام.
وحضر مراسم التوقيع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأيمن فتحي رئيس شركة الكرة في الأهلي.
ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.
وتبلغ قيمة عقد رعاية فودافون للنادي الأهلي مليار و350 مليون جنيه مصري.
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