الأهلي يوقع عقود رعاية فودافون

وقع النادي الأهلي عقد الرعاية الجديد مع شركة فودافون والذي يمتد لـ4 أعوام.

وحضر مراسم التوقيع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأيمن فتحي رئيس شركة الكرة في الأهلي.

ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر.

وتبلغ قيمة عقد رعاية فودافون للنادي الأهلي مليار و350 مليون جنيه مصري.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال الحفل عن الشركة التي ستحصل على حقوق تسمية استاد النادي في الشيخ زايد.