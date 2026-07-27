الأهلي يوقع عقود رعاية فودافون
الإثنين، 27 يوليه 2026 - 22:40
كتب : محمود صلاح
وقع النادي الأهلي عقد الرعاية الجديد مع شركة فودافون والذي يمتد لـ4 أعوام.
وحضر مراسم التوقيع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأيمن فتحي رئيس شركة الكرة في الأهلي.
ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.
بالإضافة إلى محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر.
وتبلغ قيمة عقد رعاية فودافون للنادي الأهلي مليار و350 مليون جنيه مصري.
ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال الحفل عن الشركة التي ستحصل على حقوق تسمية استاد النادي في الشيخ زايد.
نرشح لكم
في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الدوري ومكانها الخطيب: سنحصل على قيمة رعاية الأهلي بالدولار أبو ريدة: إنفانتينو لم يحضر مباراة مصر والأرجنتين.. وكولينا كان "مكسوف مني" هاني أبو ريدة: اخترت أهل الخبرة والثقة.. والأهلي لم يطلب زيادة عدد الأندية في إفريقيا الأهلي يعلن تسمية ملعب النادي بـ "استاد فودافون" المصري يعلن تجديد تعاقد حسن علي أيمن الشريعي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز مع حامد عبد الله انتخاب أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية بالتزكية