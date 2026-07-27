المصري يعلن تجديد تعاقد حسن علي

أعلن النادي المصري تجديد تعاقد حسن علي صانع ألعاب الفريق حتى عام 2029.

حسن علي النادي : المصري المصري

ويبلغ حسن علي من العمر 28 عاما وبدأ مسيرته مع المصري في عام 2019 عندما تم تصعيده للفريق الأول من فريق الشباب.

ولعب حسن علي مع المصري 209 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 18 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وكان المصري أعلن أول صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المغربي عبد الله زياني قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

ولن يشارك المصري في أي بطولة قارية.

ورحل عن صفوف المصري في الصيف، كينجسلي إيدو، وميدو جابر.

ويقود المصري عماد النحاس مديرًا فنيا للفريق.