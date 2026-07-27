تقرير: ريال أوفييدو يرفض بيع هيثم حسن لـ لانس الفرنسي

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 21:27

كتب : FilGoal

هيثم حسن - مصر - أستراليا

رفض نادي ريال أوفييدو الإسباني العرض المقدم من لانس الفرنسي للتعاقد مع هيثم حسن.

هيثم حسن

النادي : ريال أوفييدو

ريال أوفييدو
لانس

وكشف جوان فاسكيز الصحفي لدى صحيفة إندبندنت أن نادي ريال أوفيديو رفض العرض المقدم من النادي الفرنسي والذي كان يبلغ 7.5 مليون يورو.

وأن النادي الإسباني لن يتخلى عن هيثم حسن إلا بما لا يقل عن 12 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
سكاي: استقالة مالديني وليوناردو بعد فشل التعاقد مع بيرلو تقرير: جالاتا سراي مهتم بضم دي بروين تقرير: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع هيندرسون

وقدم جناح ريال أوفييدو واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعدما صنع هدف منتخب مصر الثاني ضد الأرجنتين، إذ تألق في المباراة التي شهدت إلغاء هدف مصري أثار جدلا تحكيميا واسعا بعد اللقاء.

ورغم خروج منتخب مصر من البطولة عقب الخسارة أمام الأرجنتين، فإن أداء اللاعب جذب اهتمام عدد من الأندية التي بدأت الاستفسار عن موقفه التعاقدي وإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا للتقارير الإسبانية فإن أوفييدو يرفض التفريط في هيثم دون الحصول على الشرط الجزائي بالكامل والبالغ 12 مليون يورو، خاصة وأن فياريال فريقه السابق سيحصل على 40% من قيمة انتقاله لأي فريق.

وشارك هيثم حسن في مباراتين مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026 وصنع هدفا ضد الأرجنتين، كما أسهم في تسجيل هدفا آخر بطريقة رائعة ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأسهم هيثم حسن في صعود أوفييدو للدوري الإسباني الممتاز، لكن الفريق عاد لدوري الدرجة الثانية بعد موسم واحد.

وشارك هيثم في 38 مباراة خلال الموسم الماضي برفقة أوفييدو وتمكن من صنع ثلاثة أهداف ولم يسجل.

منتخب مصر أوفييدو هيثم حسن لانس الفرنسي
نرشح لكم
المصري يعلن تجديد تعاقد حسن علي تقرير: جالاتا سراي مهتم بضم دي بروين تقرير: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع هيندرسون هارفي بارنز يجدد تعاقده مع نيوكاسل المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح أيمن الشريعي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز مع حامد عبد الله خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق مع فاركو لضم ياسين الملاح أولى صفقات الصيف.. المصري يعلن تعاقده مع عبد الله زياني
أخر الأخبار
الأهلي يوقع عقود رعاية فودافون 2 دقيقة | الدوري المصري
المصري يعلن تجديد تعاقد حسن علي 15 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – كاف يحدد الموعد المبدئي لقرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: ريال أوفييدو يرفض بيع هيثم حسن لـ لانس الفرنسي ساعة | ميركاتو
سكاي: استقالة مالديني وليوناردو بعد فشل التعاقد مع بيرلو ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: جالاتا سراي مهتم بضم دي بروين ساعة | ميركاتو
تقرير: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع هيندرسون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لاجازيتا ديلو سبورت: موتا مرشح لتدريب منتخب إيطاليا.. وغضب من مالديني وليوناردو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا