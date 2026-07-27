تقرير: ريال أوفييدو يرفض بيع هيثم حسن لـ لانس الفرنسي

رفض نادي ريال أوفييدو الإسباني العرض المقدم من لانس الفرنسي للتعاقد مع هيثم حسن.

وكشف جوان فاسكيز الصحفي لدى صحيفة إندبندنت أن نادي ريال أوفيديو رفض العرض المقدم من النادي الفرنسي والذي كان يبلغ 7.5 مليون يورو.

وأن النادي الإسباني لن يتخلى عن هيثم حسن إلا بما لا يقل عن 12 مليون يورو.

وقدم جناح ريال أوفييدو واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعدما صنع هدف منتخب مصر الثاني ضد الأرجنتين، إذ تألق في المباراة التي شهدت إلغاء هدف مصري أثار جدلا تحكيميا واسعا بعد اللقاء.

ورغم خروج منتخب مصر من البطولة عقب الخسارة أمام الأرجنتين، فإن أداء اللاعب جذب اهتمام عدد من الأندية التي بدأت الاستفسار عن موقفه التعاقدي وإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا للتقارير الإسبانية فإن أوفييدو يرفض التفريط في هيثم دون الحصول على الشرط الجزائي بالكامل والبالغ 12 مليون يورو، خاصة وأن فياريال فريقه السابق سيحصل على 40% من قيمة انتقاله لأي فريق.

وشارك هيثم حسن في مباراتين مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026 وصنع هدفا ضد الأرجنتين، كما أسهم في تسجيل هدفا آخر بطريقة رائعة ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأسهم هيثم حسن في صعود أوفييدو للدوري الإسباني الممتاز، لكن الفريق عاد لدوري الدرجة الثانية بعد موسم واحد.

وشارك هيثم في 38 مباراة خلال الموسم الماضي برفقة أوفييدو وتمكن من صنع ثلاثة أهداف ولم يسجل.