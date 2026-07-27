سكاي: استقالة مالديني وليوناردو بعد فشل التعاقد مع بيرلو

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 21:26

كتب : FilGoal

باولو مالديني

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تقدم باولو مالديني المدير التقني للاتحاد الإيطالي وليوناردو المستشار الفني باستقالتهما من منصبهما.

وذكرت سكاي، أن مالديني وليوناردو تقدما باستقالتهما بعد فشل تعيين بيرلو مدربا لمنتخب إيطاليا.

وأبلغ الثنائي، رئيس الاتحاد الإيطالي جيوفاني مالاجو، بقرارهما بالاستقالته.

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وعمل الثنائي لمدة 16 يوما فقط، في الاتحاد الإيطالي، خلال الفترة من 11 يوليو، حتى 17 يوليو.

وبحسب سكاي، فمن المقرر أن يعقد الاتحاد الإيطالي اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة الأمر.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، عن ترشح تياجو موتا لتدريب المنتخب الإيطالي، بعد فشل إتمام الاتفاق مع بيرلو.

وابتعد اسم أندريا بيرلو عن تدريب منتخب إيطاليا في الساعات الأخيرة بسبب تعاقده مع شركة مراهنات روسية.

وظل منصب المدير الفني شاغرا منذ استقالة جينارو جاتوزو عقب فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم هذا العام.

وغاب منتخب الأتزوري عن البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية والتي تضم كل من فرنسا وبلجيكا وتركيا.

ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره في البطولة خلال توقف سبتمبر وأكتوبر بمواجهات بلجيكا ثم تركيا في شهر سبتمبر ثم فرنسا وتركيا في شهر أكتوبر.

ويختتم مرحلة المجموعات في نوفمبر المقبل بلقائي فرنسا وبلجيكا على الترتيب.

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