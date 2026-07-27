تقرير: جالاتا سراي مهتم بضم دي بروين
الإثنين، 27 يوليه 2026 - 21:03
كتب : FilGoal
يرغب نادي جالاتا سراي التركي، في ضم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
كيفين دي بروين
النادي : نابولي
وكشف موقع توتو ميركاتو الإيطالي، عن اهتمام جالاتا سراي بضم دي بروين.
وبحسب الموقع الإيطالي، فإن جالاتا سراي يرى في دي بروين الخيار الأمثل لرفع مستوى الفريق.
ويستعد النادي التركي لتقديم عرض مدته موسمين لدي بروين.
ووفقا للصحيفة، فإن إدارة جالاتا سراي وضعت مرتب مجز من أجل الفوز بخدمات دي بروين.
وأتمت الصحيفة "ستشهد الأيام القادمة تطورات في المفاوضات."
وتسمح قواعد الدوري التركي، تعاقد الأندية مع 14 لاعبا محترفا كحد أقصى
وتوج جالاتا سراي بلقب الدوري التركي لموسم 2025- 2026 للمرة الرابعة على التوالي والـ26 في تاريخه.
ويستعد جالاتا سراي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
نرشح لكم
المصري يعلن تجديد تعاقد حسن علي تقرير: ريال أوفييدو يرفض بيع هيثم حسن لـ لانس الفرنسي تقرير: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع هيندرسون هارفي بارنز يجدد تعاقده مع نيوكاسل المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح أيمن الشريعي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز مع حامد عبد الله خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق مع فاركو لضم ياسين الملاح أولى صفقات الصيف.. المصري يعلن تعاقده مع عبد الله زياني
أخر الأخبار
الأهلي يوقع عقود رعاية فودافون 52 دقيقة | الدوري المصري