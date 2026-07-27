تقرير: جالاتا سراي مهتم بضم دي بروين

يرغب نادي جالاتا سراي التركي، في ضم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع توتو ميركاتو الإيطالي، عن اهتمام جالاتا سراي بضم دي بروين.

وبحسب الموقع الإيطالي، فإن جالاتا سراي يرى في دي بروين الخيار الأمثل لرفع مستوى الفريق.

ويستعد النادي التركي لتقديم عرض مدته موسمين لدي بروين.

ووفقا للصحيفة، فإن إدارة جالاتا سراي وضعت مرتب مجز من أجل الفوز بخدمات دي بروين.

وأتمت الصحيفة "ستشهد الأيام القادمة تطورات في المفاوضات."

وتسمح قواعد الدوري التركي، تعاقد الأندية مع 14 لاعبا محترفا كحد أقصى

وتوج جالاتا سراي بلقب الدوري التركي لموسم 2025- 2026 للمرة الرابعة على التوالي والـ26 في تاريخه.

ويستعد جالاتا سراي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.