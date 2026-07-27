لاجازيتا ديلو سبورت: موتا مرشح لتدريب منتخب إيطاليا.. وغضب من مالديني وليوناردو

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن مرشح جديد لتدريب المنتخب الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن اسم تياجو موتا برز على طاولة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم موتا قد يجمع شمل باولو مالديني المدير التقني للاتحاد الإيطالي وليوناردو المستشار الفني، من جانب، وجيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي من جانب آخر.

وبحسب لاجازيتا، فإن مالديني وليوناردو طالبا من رئيس الاتحاد الإيطالي تقديم تفسيرات لاستبعاد اسم أندريه بيرلو، وأبلغاه باستعدادهما للاستقالة من منصبيهما.

في الوقت الذي يسعى فيه أندريا أبودي وزير الرياضة الإيطالي يسعى إلى إصلاح العلاقات وتجنب الانطباع السيء.

ويرفض مالديني وليوناردو تعيين أنطونيو كونتي، وروبرتو مانشيني، معتبرين أنهما بعيدان عن رؤية المنتخب المستقبلية.

ويرى الثنائي مالديني وليوناردو، في موتا شخصية عصرية ومتطلعة للمستقبل، ويستطيع العمل مع اللاعبين الشباب وعلى دراية بالكرة الإيطالية، وقادر على رأب الصدع بين الجميع.

وابتعد اسم أندريا بيرلو عن تدريب منتخب إيطاليا في الساعات الأخيرة بسبب تعاقده مع شركة مراهنات روسية.

وظل منصب المدير الفني شاغرا منذ استقالة جينارو جاتوزو عقب فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم هذا العام.

وغاب منتخب الأتزوري عن البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية والتي تضم كل من فرنسا وبلجيكا وتركيا.

ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره في البطولة خلال توقف سبتمبر وأكتوبر بمواجهات بلجيكا ثم تركيا في شهر سبتمبر ثم فرنسا وتركيا في شهر أكتوبر.

ويختتم مرحلة المجموعات في نوفمبر المقبل بلقائي فرنسا وبلجيكا على الترتيب.