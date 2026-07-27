اتحاد الكرة يكشف آلية عمل لجنة التراخيص.. ومساران أمام الأندية

كشف مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة، عن ألية عمل لجنة تراخيص الأندية.

وقال عزام في تصريحات تليفزيونية عبر قناة CBC: "تراخيص الأندية نظام بدأ في الاتحاد الأوروبي، والصورة المعروفة للأندية في أوروبا خاصة بكرة القدم فقط، ولكن في مصر النظام مختلف كثيرًا، نظرا لامتلاك الأندية فروعا كثيرة، ورياضات أخرى، وبالتالي طبيعة الأندية في مصر مختلفة."

وأكد عزام على استقلالية اللجان داخل الاتحاد "لجنة تراخيص الأندية تعمل بشكل مستقل، وفقا للوائح، مثل كافة اللجان الموجودة في الاتحاد."

وتابع "سيكون هناك لائحة متكاملة لشرح كيفية عمل التراخيص وفقا للفهم السليم المتعلقة بالمصروفات والإيرادات المباشرة من كرة القدم."

كما كشف عن مقترحين من لجنة التراخيص، مع شرط أن تبدأ الأندية في إنشاء حسابات مستقلة "الأول النادي الذي لا يملك شركة لكرة القدم، فيقوم بإنشاء حساب مستقل خاص بكرة القدم، ويكون له نشاط اقتصادي لكرة القدم."

وأردف "الأندية بالفعل لديها العشرات من الحسابات البنكية.. اتحاد الكرة مثلا لديه 10 حسابات، الأول خاص بفيفا، والثاني خاص بـ كاف، وهكذا."

وأضاف "المسار الآخر بأن يكون هناك حساب مستقل خاص بشركة كرة القدم، وهناك حرية لأن يختار النادي إما أن يضع المصروفات والإيرادات في حساب شركة كرة القدم، أو يضعها في حساب النادي المستقل، وسيكون كافة حقوق وعقود اللاعبين والمدربين ومصروفات كرة القدم من خلال هذا الحساب، أو من خلال شركة كرة القدم"

وردا على كيفية فصل مقابل الرعاية للنادي عن كرة القدم "في حالة تلقي النادي عروض رعاية للنادي ككل وليس كرة القدم بشكل خاص، فعلي إدارة النادي أن تقوم بتقدير أصول كرة القدم ونسبته من ذلك العقد، حسبما يقرر."

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا قبل 4 أيام لتوضيح آلية لجنة تراخيص الأندية، مع إلزام الأندية بفتح حساب بنكي مستقل.. طالع التفاصيل بالضغط هنا