اتحاد الكرة يكشف سبب تشكيل لجنة لتجديد عقد حسام حسن واختيار شوقي غريب

كشف مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة، عن سبب الإعلان عن تشكيل لجنة لتجديد عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وكذلك سبب اختيار شوقي غريب مديرًا فنيا لاتحاد الكرة.

وأوضح عزام في تصريحات لقناة CBC: "مجلس إدارة الاتحاد أعلن تجديد عقد حسام حسن قبل العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تشكيل اللجنة من أجل الاستقرار على البنود التفصيلية."

وأضاف الأمين العام للاتحاد "الكابتن حسام حسن لديه طلبات، والقرار داخل الاتحاد ليس فرديا، ونرغب في توفير أجواء مثالية للبناء على الإنجاز الذي تحقق."

وأكد "اللجنة ليست من أجل تجديد التعاقد، ولكن من أجل وضع البنود التفصيلية للتعاقد، ولكن قرار التجديد أمر مفروغ منه."

وردا على حقيقة وجود خلاف حول اختيار المساعدين بالجهاز الفني للمنتخب، رد عزام "المدير الفني يختار معاونيه ومساعديه، وهو ما نقوم به حتى مع الأجهزة الفنية للشباب والناشئين."

وتابع "وائل رياض، وأحمد الكاس، وحسين عبد اللطيف، جميعهم اختاروا مساعديهم، وبالتالي لن يقوم أحدا بفرض أي شخص في الجهاز الفني رفقة حسام حسن."

وردا على مطالبات بحصول إسلام عيسى ومحمد حمدي على مكافآت كأس العالم، قال "لائحة المكافآت معتمدة من وزارة الشباب والرياضة وفقا للقائمة المعلنة المسافرة، واتخذنا قرارا بأن اللاعب الاحتياطي مثل الأساسي في المكافأة."

وأوضح "إبراهيم حسن مدير المنتخب، هو من يملك سلطة إضافة مكافآت، وفي حالة عرض ذلك سيناقشه مجلس الإدارة، ولا أظن أنه سيتم المعارضة."

وردا على الانتقادات ضد شوقي غريب المدير الفني الجديد للاتحاد، قال عزام "أرسن فينجر عمل كمدرب ووصل لأن يكون المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)."

وتابع "لا أقيم أي فرد، ولكن بالنظر إلى شوقي غريب، الذي نجح في حصد برونزية مصر في كأس العالم للشباب، وتواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر في بطولات 2006، و2008،و2010، ومدرب المنتخب الأولمبي، وكابتن منتخب مصر، ولديه خبرة ممتدة لأكثر من 35 عاما في مجال كرة القدم، مما يؤهل ليكون خبيرًا يمتلك خبرات متراكمة في مجال تخصصه تخطت 20 عاما."

وعن ملف اختيار المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قال "شوقي غريب المدير الفني الجديد للاتحاد، سيبدأ في ملف اختيار المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وعرض رؤيته على مجلس الإدارة لمناقشتها."

وأتم حديثه عن موقف مقترح زيادة الأندية في البطولات الإفريقية، أوضح عزام "تلقيت توجيها من رئيس الاتحاد بعد أسبوع من بداية كأس العالم، بإرسال خطاب رسمي إلى كاف بمقترح زيادة عدد الأندية المصرية في البطولات الإفريقية."

وكمل "منذ 6 أيام، تلقيت خطابا من الأمين العام لـ كاف، وأخبرني أنه تم دراسة المقترح بعناية، ولكن هناك أوضاع لوجستية وتنظيمية في وضع المسابقة، وسينظر إليه لتطبيقه من الموسم المقبل."

واختتم حديثه "لم يتم رفض المقترح، ولكن تم إغلاق الباب أمام فكرة التنفيذ هذا الموسم، والسبب يرجع لتأجيل موعد إرسال الأندية المشاركة إفريقيا إلى 25 يوليو، مما تسبب في مشاكل بتغيير هوية الأندية، وبالتالي أثر على القرار ليتم تأجيله للموسم التالي."