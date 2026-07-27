"منظمة غير هادفة للربح".. اتحاد الكرة يعلن حصوله على إعفاء كامل من الضرائب الأمريكية

أعلن مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة، حصول الاتحاد على إعفاء كامل من الضرائب الأمريكية.

وشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والذي توج به المنتخب الإسباني.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وقال عزام في تصريحات تليفزيونية لقناة CBC: "الاتحاد المصري تلقى خطابا من منظومة الضرائب الأمريكية بإعفائه بشكل كامل من الضرائب خلال كأس العالم."

وكشف عزام عن قيمة الجائزة بعد الإعفاء الضريبي "الاتحاد المصري سيحصل على مكافأة كأس العالم بالكامل 15 مليون دولار، دون أي اقتطاعات."

وردا على سبب عدم الإعلان عن ذلك، قال "داري على شمعتك تقيد."

وأضاف "قدمنا ما يثبت أننا منظومة غير هادفة للربح، وأن تلك الإيرادات سيتم توزيعها على الأندية."

وأوضح عزام أن اتحاد الكرة اعتمد في اجتماعه الأخير ميزانية لدعم الأندية الجماهيرية بـ70 مليون جنيه.

وأشار "الأندية التي كان لديها لاعبون في كأس العالم، سيحصلون على تعويض لمشاركة اللاعبين يصرف شهر ديسمبر المقبل، يصل إلى 7500 دولار عن اليوم الواحد."

وتابع "سيحصل كل نادي جماهيري من الأندية السبعة، في القسم الثاني (أ) أو دوري المحترفين، على مليون جنيه، بالإضافة لحصول من يصعد منهم للدوري على 5 مليون جنيه."

وأردف "ستحصل الأندية في القسم الثاني على 300 ألف جنيه لكل نادي، والقسم الثالث 100 ألف جنيه لكل نادي."

كما كشف "جوائز الشباب والناشئين 10 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية."