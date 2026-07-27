خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق مع فاركو لضم ياسين الملاح

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 17:27

كتب : عمرو نبيل

ياسين الملاح - الإسماعيلي - فاركو

توصل نادي المصري لاتفاق مع فاركو لضم ياسين الملاح خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن المصري توصل لاتفاق لضم اللاعب لمدة 4 مواسم.

ولم تتم مفاوضات زد مع فاركو لضم ياسين الملاح بسبب خلاف حول المقابل المادي، حسبما علم FilGoal.com

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وقرر اللاعب تحويل وجهته إلى النادي المصري.

وهبط فاركو إلى دوري المحترفين بعد حلوله في المركز قبل الأخير بدوري الموسم الماضي.

فيما أنهى المصري الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

ياسين الملاح صاحب الـ 22 عاما، ينشط في مركز الوسط المدافع.

وشارك الملاح الموسم الماضي في 37 مباراة بإجمالي 5294 بكافة البطولات مع فاركو، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد.

ولن يشارك المصري في أي بطولة قارية.

ورحل عن صفوف المصري في الصيف، كينجسلي إيدو، وميدو جابر.

ويقود المصري عماد النحاس مديرًا فنيا للفريق.

وستكون صفقة الملاح هي الثانية للمصري، بعد ضم المغربي عبد الله الزياني رسميا قادما من الدفاع الحسني الجديدي

المصري فاركو ياسين الملاح
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