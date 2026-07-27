الكشف عن سبب سفر دي يونج وتير شتيجن مع برشلونة إلى إنجلترا

كشفت جريدة سبورت سبب سفر مارك أندري تير شتيجن وفرينكي دي يونج مع بعثة برشلونة إلى إنجلترا لخوض المعسكر الإعدادي.

بدأ برشلونة بقيادة هانز فليك يوم الاثنين معسكره التحضيري للموسم الجديد بمشاركة 30 لاعبًا، من بينهم 17 لاعبا من الفريق الرديف وفئة الشباب.

حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمعسكر الإعداد في إنجلترا

وشهدت قائمة الفريق وجود اثنين من قادة برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج، رغم الظروف الخاصة التي يمر بها كل منهما.

ويثير وجود تير شتيجن في البعثة الانتباه، في ظل اقترابه من الانتقال إلى أياكس على سبيل الإعارة.

ورغم أن الحارس الألماني لا يدخل ضمن خطط هانز فليك، فإنه عاد مؤخرًا من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي خلال مشاركته مع جيرونا، وتوصل إلى اتفاق للانتقال إلى أياكس، حيث سيجتمع مجددًا مع المدرب ميشيل.

وكان برشلونة وأياكس قد توصلا قبل أيام إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب، على أن يتحمل النادي الكتالوني نحو 90% من راتبه.

ورغم موافقة تير شتيجن على الصفقة، فإن بعض المسائل الضريبية لا تزال تؤخر إتمامها، بعدما قدم برشلونة مقترحًا لحلها دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

ولهذا السبب، قرر النادي سفر الحارس مع الفريق باعتباره لا يزال لاعبًا في صفوف برشلونة. وقد شارك بالفعل في المباراة الودية أمام أوروبا، كما قد يشارك في المباريات الودية المقبلة إذا رأى فليك ذلك مناسبًا، مع عدم استبعاد إتمام انتقاله إلى أياكس خلال الأيام المقبلة ومغادرته المعسكر.

أما فرينكي دي يونج، فقد جاء استدعاؤه رغم إصابته في الركبة اليمنى التي تعرض لها خلال كأس العالم.

وبعد خضوعه لفحوصات طبية، أعلن برشلونة يوم الجمعة إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، وهي إصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

واختار لاعب الوسط الهولندي العلاج التحفظي بدلًا من التدخل الجراحي، فيما قرر الجهاز الطبي للنادي اصطحابه إلى إنجلترا حتى يتمكن أطباء الفريق الأول من متابعة تطورات حالته بشكل يومي طوال فترة المعسكر.