الأعلى للإعلام يعلن تلقيه شكوى من رئيس الزمالك ضد أمير هشام

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 16:22

كتب : FilGoal

أمير هشام - قناة مودرن سبورت

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تلقيه شكوى من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج مودرن سبورت المذاع عبر قناة مودرن إم تي أي الفضائية.

وجاء في شكوى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن المشكو في حقه دأب على التشكيك في الذمم المالية ونزاهة مجلس إدارة النادي بما يعد مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

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وكان الزمالك قد أوضح في بيان عبر مركزه الإعلامي يوم الجمعة، أن النادي تقدم بشكوى ضد أمير هشام جاء على خلفية ما صدر عنه خلال حلقتي الأربعاء والخميس من تجاوزات بحق النادي، وتشكيكه في الذمم المالية لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بحسب بيان النادي الأبيض.

وشدد الزمالك في بيانه على أن ما حدث يعد مخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي والصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال الزمالك في بيانه " هذه الخطوة تأتي من قبل مجلس الإدارة في إطار الحفاظ على حقوق النادي ومسؤوليه، والتصدي لأي تجاوزات أو إساءات تمس القلعة البيضاء".

وشدد "سيتم اتخاذ الخطوات القانونية نفسها ضد أي مذيع أو إعلامي يتجاوز في حق نادي الزمالك أو مسؤوليه، سواء عبر القنوات الفضائية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".

الزمالك أمير هشام
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