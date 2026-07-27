وكيله لـ في الجول: أيمن أمير عبد العزيز يجدد تعاقده مع الزمالك لـ 4 مواسم

كشف أحمد رأفت وكيل أيمن أمير عبد العزيز، عن استمراره مع نادي الزمالك، وعدم رحيله عن الفريق.

وقال رأفت في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اللاعب مستمر مع الزمالك بعد تعديل وتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 4 مواسم."

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن عدم قيد اللاعب في قائمة الزمالك الأولى رفقة مجموعة أخرى من اللاعبين الشباب.

وتم تصعيد أيمن أمير عبد العزيز للفريق الأول للزمالك قبل موسمين لكنه لم يشارك كثيرا مع الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الشاب، بعدما تم عدم قيده في القائمة الأولى للزمالك.

كما أن اللاعب تلقى عرضا من أحد الأندية التركية.

وسبق وقضى أيمن أمير عبد العزيز فترة معايشة في عام 2024 مع نادي فنربخشة التركي.

وخاض اللاعب الذي ينشط في مركز المهاجم، الموسم الماضي 3 مباريات، صنع خلالهم هدفا وحيدًا.