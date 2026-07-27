ربيعة مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 16:13

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين ضد شباب الأهلي دبي

يتواجد اسم رامي ربيعة مدافع منتخب مصر ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي.

ونشرت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين الـ10 للجائزة، وتواجد بينهم 5 لاعبين من العين بطل الدوري والكأس.

كما ينافس ربيعة على جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير.

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وقدم الدولي المصري مستويات ثابتة قادت فريقه للتتويج بالثنائية المحلية.

وسيتم الكشف عن صاحب الجائزة خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية لموسم 2025-2026، يوم 10 أغسطس بأبو ظبي.

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وأنهى ربيعة مشاركته في كأس العالم 2026 مع منتخب مصر قبل أيام.

وغاب ربيعة عن الأيام الأولى لفترة الإعداد الخاصة بفريقه لحصوله على راحة بعد المشاركة في المونديال.

وأوضح النادي أن اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كأس العالم سينضمون إلى صفوف الفريق لاحقًا خلال المعسكر.

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وينطلق معسكر العين في إسبانيا يوم الاثنين.

ويخوض العين 4 مباريات ودية في معسكره بإسبانيا، والذي قد يشهد ظهور الدولي المصري.

المباريات الـ4 ستكون ضد إلتشي الإسباني والدرعية السعودي وتولوز الفرنسي وأوساسونا الإسباني.

وتوج مدافع الأهلي السابق بلقبين مع العين الموسم الماضي، الدوري الإماراتي والكأس.

رامي ربيعة العين
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