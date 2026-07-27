المصري يعلن أول صفقاته الصيفية

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 15:59

كتب : عمرو نبيل

عبد الله الزياني - كامل أبو علي

أعلن النادي المصري تعاقده مع المغربي عبد الله الزياني قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

وكشف المصري عبر حسابه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع الزياني لمدة 4 مواسم.

اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، ينشط في مركز الجناح الأيسر.

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وبدأ الزياني الجمعية الرياضية السلاوية، قبل الانتقال إلى نهضة بركان في صفقة انتقال حر في صيف 2023، ليستمر مع الفريق لموسمين.

وانتقل لفريق الدفاع الحسني الجديدي في صفقة انتقال حر في صيف 2025.

وخلال الموسم المنقضي شارك الزياني مع الدفاع الحسني في 32 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 4.

وتعد صفقة عبد الله الزياني الأولى للفريق البورسعيدي في انتقالات الصيف.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

ولن يشارك المصري في أي بطولة قارية.

ورحل عن صفوف المصري في الصيف، كينجسلي إيدو، وميدو جابر.

ويقود المصري عماد النحاس مديرًا فنيا للفريق.

المصري الدفاع الحسني الجديدي عبد الله الزياني
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