اتحاد جدة يعير حارسه إلى الخلود

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 14:49

كتب : FilGoal

حسرة جماهير اتحاد جدة بعد إهدار فرصة هدف

أعلن نادي اتحاد جدة يوم الاثنين إعارة حارسه حامد الشنقيطي إلى فريق الخلود.

ووقعت إدارة نادي الخلود مع حامد الشنقيطي حارس مرمى اتحاد جدة لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأفاد نادي الخلود في بيان: "بشغف وطموح لإظهار موهبته للعالم.. الحارس الأساسي للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا الشنقيطي خلداويا".

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وأوضح النادي في إعلان الصفقة أن اللاعب انضم إلى المعسكر الإعدادي في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

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وكان اتحاد جدة تعاقد مع الشنقيطي في صيف 2024 لمدة 5 أعوام في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الشباب.

وحمى عرين النمور في 5 مباريات الموسم الماضي، منها 4 في الدوري السعودي، وواحدة ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

وأصبح الشنقيطي خامس صفقات الخلود خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد كل من الغيني سيدوبا سيسيه، والإسباني كوبا دا كوستا، وعبد الرحمن العبيد، ومحمد الرشيدي.

حامد الشنقيطي اتحاد جدة الخلود
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