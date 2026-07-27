بيراميدز يواجه ألانيا سبور وديا في تركيا

هاني سعيد: بيراميدز يواجه ألانيا سبور التركي وديا .. الأربعاء

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن خوض الفريق لمباراة ودية ثانية في المعسكر التحضيري المقام حاليا في تركيا.

ويتواجد فريق بيراميدز بمدينة أرضروم في معسكر إعدادي للموسم الجديد ويستمر حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

أوضح هاني سعيد أن بيراميدز سيواجه نظيره نادي ألانيا سبور التركي وديا وذلك في الخامسة من مساء الأربعاء على ملاعب مدينة أرضروم التي يقيم فيها الفريق معسكره.

أشار إلى أن هذه المباراة ستكون الثانية في معسكر الإعداد ضمن 4 لقاءات ودية تم الاتفاق عليها، وكانت البداية أمام بيرسبوليس الإيراني ثم ألانيا سبور التركي.

مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان تباعا عن باقي اللقاءات.

إلى ذلك، واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية في المعسكر التحضيري المقام حاليا في تركيا.

وخاض الفريق مرانا صباحيا قويا في المعسكر تضمن تدريبات بدنية وكذلك خططية وتنفيذ لبعض الجمل وأفكار الجهاز الفني الجديد بقيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.