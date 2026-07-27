اعتزال حكم نهائي كأس العالم 2026

أعلن السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكم نهائي كأس العالم 2026 اعتزال التحكيم.

واعتزل فينتشيتش بعمر 46 عاما، وفقا لشبكة ESPN.

ويأتي الإعلان عن اعتزال الحكم بعد أسبوع واحد من إدارة نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين.

ويبدو أن الحكم السلوفيني اختار الاعتزال وهو على قمة اللعبة.

ونشر الحساب الرسمي لـ فيفا، لقطات أثناء الكشف عن حكم النهائي، ليبكي فينتشيتش فرحا باختياره لإدارة المباراة.

وكانت تلك المباراة السادسة في تاريخ الحكم صاحب الـ 46 عاما، في كأس العالم.

وكان فينتشيتش شاهدا على فوز السعودية أمام الأرجنتين 2-1 في كأس العالم 2022.

كما أدار في نفس المونديال مباراة إنجلترا وويلز والتي انتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة بثلاثية نظيفة، ليكتفي بمباراتين في مرحلة المجموعات.

وفي مونديال 2026، أدار مباراتين في دور المجموعات، البرازيل أمام المغرب 1-1، وفوز الجزائر أمام الأردن 2-1.

كما أسندت له مهمة إدارة مباراة المكسيك والإكوادور في دور الـ 32، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-0.

وفي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أدار الحكم السلوفيني مباراة الإياب بين بايرن ميونيخ وريال مدريد، في ربع النهائي.

وتلقى انتقادات بعد طرده إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد.

وأظهرت اللقطة إشهار الحكم للبطاقة الصفراء الثانية للاعب الملكي إدواردو كامافينجا لإضاعة الوقت، قبل أن يذكره لاعبو بايرن ميونيخ بحصوله بطاقة صفراء أولى، ليشهر له البطاقة الحمراء.