قبل المشاركة الأوروبية الأولى.. كومو يعلن قميصه الجديد بطريقة مختلفة

أعلن نادي كومو الإيطالي قميصه الجديد بطريقة مختلفة.

ولم يُجر لاعبو كومو جلسة تصوير من الاستوديو أو أرض الملعب بل مع سكان المدينة الإيطالي.

وشارك لوكاس دا كونيا وجاكوبو رامون وخيسوس رودريجيز في الكشف عن قميص كومو للمشجعين.

وأهدى اللاعبون قميص الفريق الجديد للجماهير أثناء خدمتهم عن طريق العمل في مطعم بيتزا.

وكشف النادي في بيانه عبر موقع: "القميص الأزرق التقليدي يجمع بين خطوط عمودية رفيعة متناسقة مع تفاصيل بيضاء على الكتفين وياقة بولو كلاسيكية. وتُكمّل اللمسات الحمراء والبيضاء والذهبية الياقة والأكمام، بينما كُتبت عبارة "Semm Cumasch" بخط اليد أسفل الياقة الخلفية".

The people who make Como feel like Como wore our new adidas Como 1907 2026/27 home jersey first. Lucas Da Cunha, Jacobo Ramón and Jesús Rodríguez also swapped their boots for aprons, surprising customers by serving pizzas in the city. Official statement ➡️… pic.twitter.com/5whR3RTtdD — Como1907 (@Como_1907) July 26, 2026

وتعني كلمة Semm Cumasch على ظهر القميص "نحن من كومو"، للتعبير عن الانتماء والهوية المشتركة التي تربط النادي ومشجعيه والمدينة.

ويشارك كومو الموسم المقبل تحت قيادة سيسك فابريجاس في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

واحتل كومو الموسم الماضي المركز الرابع برصيد 71 نقطة كأفضل موسم في تاريخ النادي بالدوري الإيطالي.

ويبدأ كومو موسمه بافتتاح الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي يوم 22 أغسطس المقبل في السابعة والنصف مساءً.