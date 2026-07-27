بعمر 51 عاما.. شرط وحيد يعيد فيرون للملاعب بقميص إستوديانتيس الأرجنتيني

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 00:56

كتب : FilGoal

خوان سيباستيان فيرون

وعد خوان سيباستيان فيرون رئيس نادي إستوديانتيس الأرجنتيني بالعودة للمشاركة في المباريات الرسمية بقميص الفريق بعمر 51 عاما.

ويشغل فيرون منصب رئيس النادي الأرجنتيني الذي اعتزل وهو مرتديا قميصه.

وقال فيرون إنه سيعود لخوض مباراة رسمية بقميص الفريق في حال وصل عدد حاملي التذاكر الموسمية إلى 100 ألف.

وصرّح فيرون ردا على سؤال أحد المشجعين: "عندما يصل عدد الأعضاء إلى 100 ألف، سأتدرب لألعب مباراة رسمية في جامعة أونو (اسم ملعب الفريق)".

وسبق أن عاد فيرون من اعتزاله في 2017 وشارك في 5 مباريات مع الفريق في كوبا ليبرتادوريس تنفيذا لوعده آنذاك.

حينها أعلن فيرون إنه سيقطع اعتزاله في حال تم بيع 65% من مقاعد المقصورة في ملعب الفريق الجديد وهو ما حدث بالفعل.

واعتزل فيرون في 2014 وعاد للمشاركة في المباريات في 2017، وربما يعود في 2026 أو العام المقبل على أقصى تقدير.

وارتدى نجم الأرجنتين السابق قمصان بوكا جونيورز وسامبدوريا وبارما ولاتسيو ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر وإستوديانتيس في 4 فترات.

وتوج الفريق بلقب الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي 2025 تحت رئاسة فيرون وهو الأول منذ 2010 عندما حققه كلاعب مع الفريق.

إستوديانتيس خوان سيباستيان فيرون
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