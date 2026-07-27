كرة سلة – منتخب مصر للناشئات يوصل الانتصارات في الأفروباسكت

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 00:28

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة للناشئات

اختُتمت منافسات اليوم من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا، بعدما شهدت أربع مواجهات قوية في منافسات الناشئين والناشئات، وسط استمرار النتائج المميزة للمنتخبات المصرية.

وواصل منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا عروضه القوية، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، بتغلبه على منتخب رواندا بنتيجة 80-39، ليحافظ على العلامة الكاملة ويواصل صدارة الترتيب.

كما حقق منتخب مصر للناشئين تحت 18 عامًا فوزًا مستحقًا على نظيره الرواندي بنتيجة 81-70، ليواصل مشواره بنجاح في التصفيات.

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وفي باقي مباريات اليوم، تغلب منتخب جنوب السودان للناشئين على كينيا بنتيجة 75-59، فيما نجح منتخب كينيا للناشئات في الفوز على تنزانيا بنتيجة 70-53.

وجاءت نتائج المباريات كالآتي:

مصر × رواندا (ناشئات): 80-39

مصر × رواندا (ناشئين): 81-70

جنوب السودان × كينيا (ناشئين): 75-59

كينيا × تنزانيا (ناشئات): 70-53

وتتواصل منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا خلال الأيام المقبلة، في ظل المنافسة القوية بين منتخبات المنطقة على بطاقتي التأهل إلى البطولة القارية.

ويشارك في بطولة الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا، فيما يشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أسند مهمة إدارة البطولة إلى طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

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