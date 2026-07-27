كرة سلة – منتخب مصر للناشئين يهزم رواندا في الأفروباسكت

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئين الفوز على نظيره الرواندي بنتيجة 80-71، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا، والمقامة خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وواصل منتخب مصر عروضه القوية في التصفيات، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، عقب فوزه في الجولة الأولى على منتخب تنزانيا بنتيجة 126-32.

وجاءت نتائج فترات مباراة اليوم أمام رواندا كالتالي:

- الفترة الأولى: تقدم مصر 26-18.

- الفترة الثانية: تقدم مصر 41-39.

- الفترة الثالثة: تقدم مصر 62-50.

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- الفترة الرابعة: فوز مصر 80-71.

ويشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر «البلد المضيف»، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أسند مهمة إدارة البطولة إلى طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد.

ويتأهل صاحب المركز الأول في التصفيات إلى نهائيات بطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.