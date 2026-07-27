كرة سلة – منتخب مصر للناشئين يهزم رواندا في الأفروباسكت

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 00:25

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة للناشئين

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئين الفوز على نظيره الرواندي بنتيجة 80-71، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا، والمقامة خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وواصل منتخب مصر عروضه القوية في التصفيات، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، عقب فوزه في الجولة الأولى على منتخب تنزانيا بنتيجة 126-32.

وجاءت نتائج فترات مباراة اليوم أمام رواندا كالتالي:

أخبار متعلقة:
كرة سلة – مصر تهزم تنزانيا في تصفيات أفروباسكت الناشئين سلة - مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: حصلنا على توقيع مالك ياسر.. وهذا موقف الأهلي كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئات يحقق المركز التاسع ببطولة العالم

- الفترة الأولى: تقدم مصر 26-18.

- الفترة الثانية: تقدم مصر 41-39.

- الفترة الثالثة: تقدم مصر 62-50.

-

- الفترة الرابعة: فوز مصر 80-71.

ويشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر «البلد المضيف»، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أسند مهمة إدارة البطولة إلى طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد.

ويتأهل صاحب المركز الأول في التصفيات إلى نهائيات بطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

كرة سلة منتخب مصر للناشئين لكرة السلة أفروباسكت
نرشح لكم
كرة سلة – منتخب مصر للناشئات يوصل الانتصارات في الأفروباسكت كرة سلة – مصر تهزم تنزانيا في تصفيات أفروباسكت الناشئين سلة - مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: حصلنا على توقيع مالك ياسر.. وهذا موقف الأهلي كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئات يحقق المركز التاسع ببطولة العالم كرة سلة - 4 مجموعات.. الكشف عن جدول مباريات تمهيدي دوري مرتبط الرجال كرة سلة - الأهلي ضد الزمالك.. الكشف عن جدول مباريات تمهيدي دوري مرتبط السيدات كرة سلة - الثانية على التوالي.. منتخب الناشئات يخسر أمام كندا في بطولة العالم كرة سلة – منتخب مصر للناشئات يخسر أمام نيوزيلندا في بداية مشواره بكأس العالم
أخر الأخبار
بعمر 51 عاما.. شرط وحيد يعيد فيرون للملاعب بقميص إستوديانتيس الأرجنتيني 6 دقيقة | أمريكا
ذا أثليتك: لايبزج لم يوافق على عرض ريال مدريد لضم ديوماندي 16 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة – منتخب مصر للناشئات يوصل الانتصارات في الأفروباسكت 34 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة – منتخب مصر للناشئين يهزم رواندا في الأفروباسكت 37 دقيقة | كرة سلة
الجونة يعلن ضم 10 صفقات جديدة.. وتجديد إعارة 3 لاعبين 47 دقيقة | ميركاتو
إبراهيم عادل يشارك في تعادل نورشيلاند بأول جولات الدوري 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
البرتغالي الأول منذ 20 عاما.. باولو بريتو مديرا فنيا لـ الوداد المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
سبورت: كل الاحتمالات موجودة.. شهر حاسم لـ حمزة عبد الكريم مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا